Más de 2.500 millones para modernizar el regadío

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, ha destacado que España destinará más de 2.500 millones hasta 2027 en inversión para modernizar 700.000 hectáreas de regadío. Está inversión beneficiara a 200.000 agricultores españoles y es «la firme apuesta de España» por la modernización del regadío y el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática García, ha afirmado García, tras remarcar que los regadíos son «clave para el futuro de la agricultura y la gestión de riesgos y crisis en el sector». García ha precisado que estas «actuaciones buscan reducir el consumo de agua y energía, fomentar el uso de aguas regeneradas y desaladas, y avanzar en la digitalización del sector». En este contexto, España ha respaldado la declaración conjunta del encuentro en el que participan Francia, Italia, Grecia, Portugal, Chipre, Malta, Croacia y Eslovenia, sobre la necesidad de avanzar hacía un sistema más estratégico, coordinado y proactivo en la gestión de riesgos climáticos en la agricultura mediterránea.