Los ensayos en cereales de invierno ya tienen resultado

Con el objeto de abordar los crecientes retos que afronta el sector cerealista y mejorar la sostenibilidad de las producciones, la Junta de Castilla y León y el Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades en Cultivos Extensivos (Genvce) han celebrado una jornada informativa en la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para informar a los profesionales del campo de los resultados obtenidos en sus ensayos de variedades de cereales de invierno.

Este encuentro, que fue inaugurado por el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, es el primero que la entidad, conformada por una decena de centros de investigación autonómicos, entre los que se encuentra el ITACyL, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), a través de la Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV), y empresas privadas, celebra a nivel autonómico para dar cuenta de los ensayos que han tenido lugar durante la pasada campaña.

Más en concreto, desde el Itacyl se han llevado a cabo durante la campaña 2024-2025, un total de 14 ensayos experimentales, de los 135 fijados por Genvce, teniendo lugar en 5 localidades de Castilla y León (43 localidades de 10 Comunidades Autónomas en total), con siete de los ocho cultivos establecidos como referentes (trigo de invierno, trigo de primavera, trigo duro, cebada, centeno y avena). En este sentido, hay que destacar la participación de todos los agentes del sector cerealista para abordar los crecientes retos que afronta.

Últimos avances

El objetivo de estos ensayos es investigar y comprobar los últimos avances en material vegetal, recopilar dicha información y transferirla al sector, ofreciendo información precisa y práctica sobre la producción, la adaptación agronómica y la calidad tecnológica de las nuevas variedades de cultivos extensivos, en las distintas Comunidades Autónomas, determinando qué material vegetal permitirá a los agricultores incrementar la rentabilidad de sus explotaciones, al estar mejor adaptado a las condiciones específicas de sus explotaciones y ser más resistente a las plagas, a la sequía y a la salinidad.

Para cada una de las especies se definen protocolos comunes, determinando el número de variedades a ensayar, el diseño de los ensayos, las técnicas de cultivo, las variables a controlar, así como la metodología para evaluar las características agronómicas y fenológicas de cada cultivo. Cada año, las nuevas variedades a ensayar se comparan con las variedades testigo, definidas para cada especie, y se realiza un análisis conjunto de los resultados.