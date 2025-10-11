Ayudas para asesoramiento a explotaciones agrarias y forestales

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha convocado las ayudas por la prestación del servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias y forestales para el año 2027 en el marco del Plan Estratégico de la PAC para el periodo 2023-2027. El crédito asignado a estas ayudas asciende a 2,23 millones de euros y el plazo de presentación de solicitudes para la selección de entidades será de 20 días a contar el 8 de octubre. El plazo de presentación de solicitudes comenzará con el plazo de presentación de la Solicitud Única de ayudas PAC 2026. Podrán ser beneficiarios los prestadores de los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias que cumplan requisitos como ser entidades, organizaciones o personas jurídicas, con o sin ánimo de lucro, directamente relacionadas con los sectores agrario, forestal, agroalimentario y/o con el medio rural. También las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, en los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley General de Subvenciones. En el caso de las entidades u organizaciones indicadas deberán estar constituidas como mínimo dos años antes de la fecha de publicación de la Orden de convocatoria y en caso de una agrupación de personas físicas o jurídicas deberán cumplir esta condición los miembros que la integran. El último requisito es incluir el asesoramiento entre los fines estatutarios.