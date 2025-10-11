El PP cifra en 1.700 M€ el impacto de la PAC en CyL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

LLa portavoz adjunta de Agricultura del PP en el Parlamento Europeo y coordinadora popular del ramo, Carmen Crespo, cifró este viernes el impacto de la reforma de la PAC emanada de la Comisión Europea, en Castilla y León, en unos recortes de 1.700 millones de euros (15.000 millones en España) durante todo el marco 2028-2034, y exigió su bloqueo por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Consejo de Europa.

Crespo, que ofreció una rueda de prensa en la sede de los populares de Castilla y León en Valladolid, acompañada del eurodiputado de la Comunidad, Raúl de la Hoz, advirtió de que el recorte del 22 por ciento de las partidas previstas supondría cada ejercicio 125 millones menos para el cereal; 72 de recorte a la ganadería; cuatro a los vinos; o tres a la remolacha. «No es algo baladí», advirtió, para garantizar que el PP va a estar a la altura de las circunstancias en su rechazo, y esperara que el Gobierno «empiece a hablar de bloqueo de una vez por todas».

En este contexto, Raúl de la Hoz exigió al secretario general y candidato del PSOECyL a la Junta, Carlos Martínez, que exija al ministro de Agricultura, Luis Planas, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «bloqueen» esa reforma, porque hasta la fecha «no ha hecho absolutamente nada» tras ir a Bruselas «a no decir nada».

De la Hoz cargó contra el líder socialista en la Comunidad, y por su «desfachatez» al acusar al PP de «inacción y no dar la batalla por el campo», cuando «precisamente no es el adalid del trabajo» y ni ha pedido a su ministro que bloquee una reforma «muy perjudicial para Castilla y León». «No hemos escuchado nada de eso del PSOE de Castilla y León», remachó, para defender que el PP «si que ha hecho y va a hacer en Bruselas», como el informe del Parlamento Europeo en el que ha sido ponente Crespo, que cuenta con «una amplísima mayoría» y se resume «en una frase»: «Oposición a la propuesta de la Comisión», como recoge Ical.

Por otra parte, la declaración institucional que en mayo firmó la Junta de Castilla y León con las organizaciones profesionales agracias para pedir al Ministerio de Agricultura y a la Unión Europea una Política Agraria Común (PAC), para el periodo 2028-2034, que cuente con un presupuesto adecuado y apueste por el agricultor profesional, suma adeptos y esta semana ha logrado la incorporación de la Asociación de Comunidades de Regantes (Ferduero) y la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis). Antes lo hicieron la Unión Regional de Cooperativas Agrarias (Urcacyl) y ocho diputaciones —todas las de la Comunidad salvo León-.