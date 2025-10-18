La Junta alerta de la presencia de «pulguilla» en una zona de Zamora

Publicado por Redacción Zamora Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha declarado oficialmente la presencia del organismo nocivo epitrix cucumeris en el territorio autonómico, tras detectar su presencia en una parcela del municipio de Santa María de la Vega, en la provincia de Zamora, la resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), establece una zona demarcada y obliga a la aplicación de medidas fitosanitarias de control.

Según el texto, el espacio demarcada estará formado por una zona infestada —que corresponde a la parcela 306 del polígono 1 del citado municipio— y una zona «tampón» que abarca un radio de 500 metros en torno a esta superficie.

El documento señala que los agricultores y titulares de explotaciones situados dentro del área delimitada deberán cumplir las medidas obligatorias dirigidas a frenar la propagación del escarabajo epitrix cucumeris, un insecto considerado plaga para cultivos de patata y otras solanáceas.

La detección temprana de estos coleópteros, conocidos popularmente como «pulguilla». es esencial para su control. Es fundamental comunicar inmediatamente a las autoridades competentes en materia de Sanidad Vegetal de la Comunidad Autónoma correspondiente, cualquier sospecha de presencia de la plaga.

Control de la Junta

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural comunicará directamente a los productores afectados las actuaciones fitosanitarias que deben llevar a cabo y ha advertido de que el incumplimiento de estas obligaciones puede considerarse infracción administrativa, lo que facultaría a la Administración a iniciar los correspondientes procedimientos sancionadores.

La resolución recuerda también que contra esta decisión, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a la normativa estatal y autonómica vigente.