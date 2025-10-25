La UE entra al debate de los términos cárnicos y de la 'burger vegetal'

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Parlamento Europeo ha dado un paso decisivo para que términos como ‘hamburguesa’ se apliquen solo a la carne, avivando una polémica entre sector cárnico e industria ‘plant based’ por la falta de una normativa que diga si, por ejemplo, es válido usar «salchicha de cerdo» y «salchicha de tofu». La Eurocámara ha aprobado este mismo mes que las denominaciones de venta de la carne y sus derivados queden reservados exclusivamente para productos de origen cárnico.

Tal y como recuerda a Efeagro el director general de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), Giuseppe Aloisio, la iniciativa europea fue impulsada por 12 países comunitarios desde el Consejo Europeo, incluida España. Llegó a la Eurocámara, donde obtuvo luz verde, pero aún queda una larga andadura (de al menos seis meses) hasta su aprobación definitiva.

Es un asunto que suscita interés a nivel de industria alimentaria, porque las alternativas vegetales han ido ganando terreno en los hogares. Los últimos datos anuales revelan que los alimentos plant-based dejaron un negocio en España de 491 millones de euros en 2024, un +6,6 % respecto a 2023 y un 14,4 % superior a 2022.

Un giro de 180 grados

Si algo llama la atención en todos estos años ha sido el giro dado por el Parlamento Europeo, que ha pasado de votar a favor del uso de términos cárnicos para las alternativas vegetales (2020) a aprobar ahora justo lo contrario. La explicación radica en el cambio de mayorías que experimentó la composición de la Eurocámara tras los últimos comicios (2024) que han dejado ahora un bloque conservador más partidario de restringir el uso de los términos a la carne. Aloisio lo tiene claro: es un asunto con «mucha carga ideológica.

Desde la organización en defensa de un alimentación vegetal ProVeg España, su directora de comunicación, Verónica Larco, mantiene que este cambio «se podría atribuir a una combinación de cambios políticos y presión por parte de la industria». A nivel judicial, es un asunto que ha pasado de puntillas destacando la sentencia del TJUE hace un año en la que permitía usar términos como ‘salchicha’ para productos vegetales, salvo que se adoptase una denominación jurídica específica.

España no ha sido ajena a este asunto y, de hecho, ha habido polémica con campañas enfrentadas entre empresas de alimentos vegetales que anunciaban «hamburguesas de carne vegetal» y un sector cárnico que se unió al pesquero para lanzar la iniciativa «Cada cosa por su nombre».

La particularidad de España radica en que tiene aprobada una norma de calidad de derivados cárnicos que recoge la definición de cerca de un centenar de «denominaciones consagradas por el uso», entre las que se encuentra «bacon», «hamburguesa» o «salchicha». Sin embargo, desde Anice mantienen que esa norma les da «una cobertura legal insuficiente» y necesitarían la normativa comunitaria para un «blindaje de las denominaciones».

La polémica está servida a la espera de que Bruselas decida qué es una «hamburguesa», una «longaniza» o un «bistec».