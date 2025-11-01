González Corral cree que modernizar el regadío «es una prioridad»

Publicado por Redacción Valladolid Creado: Actualizado:

La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, María González Corral, ha asegurado que la modernización de los regadíos es una prioridad para la Junta, porque beneficia la competitividad y se traduce en una renta agraria 3,5 veces superior, además de favorecer un 80 por ciento más de incorporaciones de jóvenes al campo.

González Corral ha entregado este martes las obras de una planta fotovoltaica en autoconsumo a la Comunidad de Regantes de San Isidro en Soto y Reinoso de Cerrato, en Palencia, que ha supuesto una inversión de 1,4 millones de euros.

Esta actuación, sufragada al 50 por ciento entre ITACyL y agricultores, beneficiará a 129 regantes y 841 hectáreas ubicadas en los municipios palentinos de Soto y Reinoso de Cerrato, al reducir los costes y conseguir una independencia energética respecto del suministro convencional.

En declaraciones a los periodistas, la consejera ha destacado que esta nueva planta «permitirá a los usuarios reducir los costes de producción y avanzar hacia la autosuficiencia en el suministro eléctrico» dentro del plan del Gobierno autonómico para implantar fuentes renovables de energía en las zonas de regadío durante la presente legislatura.

Un plan que ha llevado a construir instalaciones similares con una inversión de 63 millones de euros que mejorarán el regadío de 92.000 hectáreas.

Al respecto, González Corral ha subrayado que «la modernización de los regadíos es una prioridad para la Junta, porque allí donde se moderniza, la renta agraria es 3,5 veces mayor y las incorporaciones son un 80 por ciento superiores». La consejera ha reiterado que las inversiones para impulsar modernizaciones, transformaciones y plantas fotovoltaicas en zonas de regadío son una prioridad para la Junta de Castilla y León, como refleja el proyecto de Presupuestos para 2026, que contempla 673 millones de fondos propios para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, un 12 % más, a lo que hay que sumar los fondos de la PAC. El proyecto de Presupuestos recoge 151,5 millones de inversiones reales en la provincia de Palencia, un 70 % más que en 2024. De ellos, 18,2 millones son inversiones directas del área encabezado por González Corral, donde destaca la aportación para las modernizaciones del Bajo Carrión, de las Vegas del Carrión, Saldaña y Villamoronta y de Palenzuela-Quintana del Puente, así como la adecuación de caminos rurales o la actualización de las instalaciones de la presa del arroyo Villafría-Santibáñez de la Peña, entre otras actuaciones.