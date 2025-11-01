La Junta invierte 237.668 € en su aplicación de la PAC

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta destinó hoy 237.668 euros para mantener la aplicación informática encargada de prestar el servicio de gestión de las ayudas al sector ganadero de la Comunidad, incluidas dentro de la campaña 2025 de la Política Agraria Común (PAC).

Esta iniciativa, con la que también se asegura el correcto funcionamiento de dichas herramientas digitales para las ayudas de la campaña 2023-2024 dirigidas a explotaciones de ovino, bovino y caprino, incluye tanto la programación como el servicio de asistencia técnica.

Los agricultores y ganaderos de Castilla y León han registrado un total de 60.757 solicitudes únicas de las ayudas para la PAC 2025, con una superficie que alcanza las 5.278.403 hectáreas.

Adelantos

El pasado 16 de octubre, primer día hábil establecido por la Comisión Europea, la Junta inició el abono de 498 millones de euros a más de 49.000 de esos solicitantes, en concepto de anticipo del 70 por ciento del total de las ayudas directas por superficie.