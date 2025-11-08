Planas destaca el «papel esencial» de las cooperativas en sector vitivinícola

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó esta semana el «esencial papel» que desempeña el modelo cooperativo en el desarrollo del potente sector vitivinícola español y por extensión en el tejido social y económico del medio rural. El ministro, durante la inauguración de las nuevas instalaciones de Bodegas Cuatro Rayas, en La Seca (Valladolid) que celebra su 90 aniversario, recordó que las cooperativas producen «las dos terceras partes de la uva de vinificación y del vino». Según Planas, cooperativas históricas como esta «permiten organizar y vertebrar el sector, generar mayor valor añadido para los productores y mayor músculo para realizar inversiones en innovación, promoción o adaptación a los cambios».

Retos del sector

España es el primer país del mundo en superficie de viñedos, aunque el tercero en producción de vinos, y el ministro ha incidido en el valor de las exportaciones —casi 3.000 millones de euros en el último año— y en los retos a los que se enfrenta el sector vitivinícola, como los efectos del cambio climático, el relevo generacional, o el cambio de hábitos de los consumidores. Para afrontarlos, considera fundamental «apostar por la innovación y la capacidad de adaptación» para lo cual, el sector cuenta con el respaldo de la Política Agraria Común.