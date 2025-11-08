Diario de León

Cambio en la norma sobre el logo ‘raza autóctona’

El Gobierno modifica la ley que regula su uso para adaptarla a las necesidades actuales del sector ganadero y potenciar la utilización de este distintivo

Fería del Hispano Bretón, raza autóctina de la provincia, en San Emiliano.

Fería del Hispano Bretón, raza autóctina de la provincia, en San Emiliano.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha introducido diversas modificaciones en la norma que regula el uso del logotipo ‘raza autóctona’ con la finalidad de adaptarla a las necesidades actuales que tiene el sector ganadero y también de potenciar la utilización de este distintivo.

De esta forma se contribuye a la sostenibilidad del sistema agroalimentario español y a la conservación de los recursos genéticos animales autóctonos.

Facilitar su uso

El real decreto con estas las modificaciones, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 21 de octubre y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el sábado 1 de noviembre, revisa diversos aspectos técicos y administrativos para facilitar el uso del logotipo por parte de los operadores, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa de zootecnia nacional y comunitaria vigente, aplicable a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo.

El logotipo ‘raza autóctona’ identifica aquellos productos procedentes de animales de razas autóctonas españolas, en su mayoría criadas en sistemas productivos extensivos, integradas en ecosistemas como la dehesa o la montaña, y que contribuyen de forma decisiva a la preservación del paisaje, la biodiversidad y también a la fijación de población en el medio rural.

Desde el momento de su implantación, 78 razas autóctonas y más de 7.000 operadores de producción, transformación y distribución se han adherido al uso del logotipo, unos datos que evidencian el interés que tiene el sector y la confianza del consumidor en este distintivo de calidad y origen.

Pacto Verde Europeo

Esta modificación se enmarca en los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, que promueven sistemas alimentarios justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente y el entorno.

La actualización normativa permite reforzar la contribución de las razas autóctonas al desarrollo sostenible, potenciar su presencia en los diferentes mercados y su compatibilidad con otras figuras de calidad como son las denominaciones de origen, indicaciones geográficas o producción ecológica.

Con este real decreto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español ha reafirmado su compromiso con la protección del patrimonio genético ganadero español, el reconocimiento del trabajo de los ganaderos y las asociaciones de criadores, así como la promoción de productos locales sostenibles y de calidad.

