Cambio en la norma sobre el logo ‘raza autóctona’

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha introducido diversas modificaciones en la norma que regula el uso del logotipo ‘raza autóctona’ con la finalidad de adaptarla a las necesidades actuales que tiene el sector ganadero y también de potenciar la utilización de este distintivo.

De esta forma se contribuye a la sostenibilidad del sistema agroalimentario español y a la conservación de los recursos genéticos animales autóctonos.

Facilitar su uso

El real decreto con estas las modificaciones, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 21 de octubre y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el sábado 1 de noviembre, revisa diversos aspectos técicos y administrativos para facilitar el uso del logotipo por parte de los operadores, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa de zootecnia nacional y comunitaria vigente, aplicable a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo.

El logotipo ‘raza autóctona’ identifica aquellos productos procedentes de animales de razas autóctonas españolas, en su mayoría criadas en sistemas productivos extensivos, integradas en ecosistemas como la dehesa o la montaña, y que contribuyen de forma decisiva a la preservación del paisaje, la biodiversidad y también a la fijación de población en el medio rural.

Desde el momento de su implantación, 78 razas autóctonas y más de 7.000 operadores de producción, transformación y distribución se han adherido al uso del logotipo, unos datos que evidencian el interés que tiene el sector y la confianza del consumidor en este distintivo de calidad y origen.

Pacto Verde Europeo

Esta modificación se enmarca en los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, que promueven sistemas alimentarios justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente y el entorno.

La actualización normativa permite reforzar la contribución de las razas autóctonas al desarrollo sostenible, potenciar su presencia en los diferentes mercados y su compatibilidad con otras figuras de calidad como son las denominaciones de origen, indicaciones geográficas o producción ecológica.

Con este real decreto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español ha reafirmado su compromiso con la protección del patrimonio genético ganadero español, el reconocimiento del trabajo de los ganaderos y las asociaciones de criadores, así como la promoción de productos locales sostenibles y de calidad.