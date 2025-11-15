Alejandro Cozar, nombrado nuevo comisario de Aguas de la CHD

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

Alejandro Cozar ha sido nombrado como nuevo comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), en sustitución de Diana Martín, que estuvo al frente los últimos cinco años. Su función se vincula con la actividad de policía sobre el Dominio Público Hidráulico, el análisis y control de la calidad del agua y los vertidos, aforos, estudios de hidrología, así como la dirección de la Guardería Fluvial.

Las obras de conservación de los cauces, así como el establecimiento de servidumbres, deslindes y modulaciones son asimismo competencias asignadas a esta Unidad. Alejandro Cozar es ingeniero de Montes e ingeniero Técnico Forestal por la Universidad de Valladolid. Cuenta con una amplia trayectoria en la gestión forestal, la restauración hidrológico-forestal y la conservación del medio natural.

Desde mayo de 2024 forma parte de la CHD como jefe del Servicio del Medio Natural, desde donde ha coordinado actuaciones de reforestación, gestión de viveros forestales del organismo, mantenimiento de vegetación de los cauces e infraestructuras y restauración de áreas afectadas por incendios.

Cozar desempeñó diversos puestos técnicos y de responsabilidad en la Junta y en el Ministerio de Agricultura, destacando su labor en la Subdirección General de Política Forestal, desde el Área de Hidrología.