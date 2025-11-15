Los fertilizantes, también por las nubes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las organizaciones provinciales de Asaja en Ávila, Segovia y Valladolid han alertado de la «situación crítica» que amenaza la viabilidad del campo cerealista en Castilla y León, en alusión a que los precios del trigo y la cebada se mantienen en niveles similares a los de hace diez años, en torno a 180-190 euros/tonelada, los fertilizantes han subido hasta un 30 % en apenas un año, consolidando una tendencia de los últimos años que está «ahogando» a los agricultores.

En este sentido, Asaja explica que hoy el agricultor necesita vender tres kilos de cereal para pagar un solo kilo de abono, cuando hace apenas unos años bastaba con uno, en lo que, a su juicio, es el mejor ejemplo de cómo el esfuerzo del campo se ha devaluado mientras los costes de producción se disparan.

Así, los precios de los abonos complejos alcanzan actualmente entre 400 y 600 euros/tonelada, y los nitrogenados entre 550 y 700 euros/tonelada, nuevamente superiores a los de la campaña pasada. Desde esta OPA se denuncia que esta situación se ha agravado por decisiones políticas como la imposición de aranceles a los fertilizantes importados, lo que está repercutiendo directamente en el encarecimiento artificial de los abonos utilizados por los agricultores españoles.

Por ello, Asaja hace un llamamiento urgente a los europarlamentarios para que reaccionen y terminen con los aranceles a los fertilizantes «por el bien del campo». «El campo no puede ser el pagano de decisiones tomadas a miles de kilómetros. Sin fertilizantes asequibles no hay cosecha, y sin cosecha no hay alimentos», denuncia.

En este escenario, exige al Gobierno de España y a las instituciones comunitarias que adopten de inmediato las siguientes medidas: la eliminación de los aranceles y las medidas antidumping que gravan los fertilizantes procedentes de países de fuera, principalmente Rusia y Bielorrusia, así como la puesta en marcha de mecanismos automáticos de salvaguarda para que cuando los costes de los insumos se disparen, se activen ayudas sin dilación y compensaciones directas a los agricultores ante la escalada de costes de fertilizantes, para que no tengan que asumir en solitario una subida que no han provocado.

Campos vacíos

Asaja advierte de que sin fertilizantes asequibles no hay producción, y eso conduce al abandono de las explotaciones y al paisaje de campos vacíos, lo que agrava la despoblación. «Si no se actúa con urgencia, muchos agricultores se verán obligados a reducir la superficie de siembra o incluso a abandonar la actividad. Cada campaña que pasa, los márgenes se estrechan más. Se está sembrando a pérdidas», lamentan los representantes provinciales.