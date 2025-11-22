Publicado por Mónica Sastre (Ical) León Creado: Actualizado:

El emprendedor segoviano Pablo Morán, director de la Empresa de Servicios Agrícolas Tecnológicos Agrodato, ha protagonizado esta semana en el Paseo Recoletos 10 de Madrid el panel de «Fincas digitales: Datos y tecnología para una agricultura y un medioambiente sostenibles» organizada por la Fundación Microfinanzas BBVAA donde, acompañado de la agricultora de la Comarca de La Vera Belén Cavestany hablará de la digitalización como herramienta para mejorar el sector primario, concretamente la agricultura.

La base de su negocio, según explica Morán, es la digitalización que permite dibujar parcelas, registrar datos de operaciones realizadas en esos campos, poner en marcha tratamientos fitosanitarios, intervenir riegos y registrar las operaciones agrícolas. En definitiva, cualquier trabajo hecho en las parcelas «correctamente digitalizadas, dibujadas, con su número de hectáreas, cultivos y variedades, y todo el trabajo de registro de un cuaderno de campo digital».

Sobre esta base digital se implementan los tres pilares más técnicos, como son la teledetección «con drones y satélites hacemos mapas de los cultivos, como una especie de radiografía del campo», la parte sensórica, «una vez mapeadas, instalamos en las zonas más representativas del campo estaciones meteorológicas, ondas de humedad del suelo para la optimización del riego que hacen gráficas» y, por último, el servicio de analítica «se toman muestran que se analizan en un laboratorio».

Con la base de datos completa y una correcta digitalización, se ponen sobre la mesa una serie de servicios avanzados de computación como son estimaciones de producción y calidad, zonificación de fitopatologías «para realizar de mejor manera los tratamientos fitosanitarios oportunos», control económico «programas de business inteligence para controlar el retorno de la inversión» con información validada y encriptada para llegar a consumidores y distribución con trazabilidad.

Ahora mismo, según detalla Morán, cuentan con más de medio millar de cliente y lo que más trabajan es Castilla y León, aunque también están presentes en el resto del territorio español. Además, están en algún país extranjero como México en el proceso de internacionalización. «No discriminamos a agricultores grandes o pequeños, nacionales o extranjeros», porque también prestan servicios más básicos dirigidos a cultivos con menor rentabilidad, como el cereal.

Por su parte, en servicios más avanzados, normalmente trabajan con bodegas, que precisan de información de producción y servicios más desarrollados, habiendo implementado cada una de las tecnologías para tener esa información y pasarla a bases de datos.

Agrodato

Agrodato nace en el año 2021 a través de una especialización que tenían como proveedor de servicios de teledetección con drones, con lo que vieron que el sector estaba «un poco verde» porque había veces que tenían que mapear y radiografiar una parcela «y resultaba que estaba mal registrada, con número de hectáreas o cultivos equivocados».