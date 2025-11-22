Los precios del cereal se estabilizan, con una leve subida en la cebada

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La sesión de la Lonja de León celebrada este miércoles se ha caracterizado por la cautela y el mantenimiento del precio de los cereales, a excepción de una leve subida en los cereales, ha informado el mercado agropecuario leonés en un comunicado.

El pasado viernes se publicó el informe de cereales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA en sus siglas en inglés) que no trajo grandes novedades a excepción de una menor bajada en la previsión de producción de maíz en EE. UU, pero sí provocó un descenso generalizado en la cotización de los cereales. «Sin embargo, al comienzo de la semana se ha revertido esta tendencia y los mercados se han animado, la confirmación de compras chinas de soja estadounidense y posiblemente también de trigo han sido el detonante», ha explicado la Lonja.

Por su parte, en España las retenciones continúan puesto que el precio actual sigue sin ser atractivo, «si bien está por ver qué impacto puede tener en los mercados las posibles ventas de final de año que provocan los ajustes fiscales», ha añadido.

En León, la cosecha de maíz se ha paralizado debido a las últimas lluvias, si bien si el tiempo se estabiliza se retomarán en breve, estimando la Lonja que la cosecha está completada en un 65% de las 72.741 hectáreas que había sembradas, con rendimientos muy dispares.