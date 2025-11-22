Ministerio y Junta ven la gripe aviar bajo control

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Castilla y León lleva un mes sin declarar un foco de gripe aviar en explotaciones, pese a lo cual la consejera de Agricultura y Ganadería, María González, ha advertido de la posible detección de algún caso puntual en especies silvestres por ser esta una época de flujo masivo de aves migratorias.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este viernes que la enfermedad está «por ahora, y cruzo los dedos, controlada». En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Planas ha cifrado en dos millones y medio el número de gallinas ponedoras que han tenido que ser sacrificadas por la gripe aviar, lo que no supone ni el 5% del total. «Creo que tenemos el tema, por ahora y cruzo los dedos, controlado; pero tenemos que llevar cuidado y que nadie piense que se puede levantar el pie al respecto». Ha insistido en la necesidad de mantener el «refuerzo» en «todas las medidas de protección personal y de seguridad» para tener la situación «controlada» y ha lanzado un mensaje de «tranquilidad», ya que, ha remarcado, «no hay riesgo a la hora de consumir ni la carne ni los huevos». Sobre los huevos, precisamente, y la subida del precio, el ministro ha sostenido que el incremento se debe más a un «factor de ajuste, de oferta y demanda, que en realidad por la incidencia» de la gripe aviar, que es «mínima». «Hay un incremento de consumo porque es una proteína de muy buena calidad y de bajo precio y, por tanto, a la que recurren muchas familias», ha detallado Luis Planas. El Gobierno entiende que con una producción de un 120% del consumo nacional hay «margen» y ha apuntado, además, que en las dos últimas semanas, el precio de los huevos ha bajado un 2%. En Castilla y León, los focos declarados con anterioridad ya han sido sometidos a los trámites de limpieza y desinfección, ha añadido la consejera este viernes en Valladolid antes de participar en una jornada informativa de REDER, la red nacional que aglutina a los grupos de acción local dinamizadores del medio rural. González, en declaraciones a los periodistas, ha lanzado un menaje de tranquilidad a los consumidores al recordar que el contagio no es directo por la ingesta de productos de aves con gripe, también al sector para decirle que todo está bajo gestión sin perjuicio de que aparezca algún caso puntual en aves silvestres migratorias.

Preguntada por la Dermatosis Nodular Contagiosa, que afecta al ganado bovino, la consejera de Agricultura de la Junta ha recordado que ha transcurrido una semana sin brotes, y pedido al Gobierno de España que por tratarse de una enfermedad viral coordine con las comunidades autónomas las medidas necesarias para atajarla.