La Junta intensifica la lucha contra la avispa asiática y respalda a León

La Junta de Castilla y León está intensificando las actuaciones para mejorar la detección temprana de la Vespa velutina, conocida como avispa asiática, en la provincia leonesa; la gestión de avisos y la retirada de nidos, además de reforzar la coordinación entre los servicios implicados. Esa amenaza de la Vespa velutina centró este miércoles la reunión que el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, mantuvo con el presidente de la Asociación Leonesa de Apicultores, Javier Morán. El encuentro, celebrado en la Delegación Territorial y en el que también participó el jefe del Servicio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fidentino Reyero, ha servido para reforzar la colaboración institucional y abordar los principales retos del sector.

«Es fundamental actuar con rapidez para minimizar el impacto en la producción y en la biodiversidad», ha señalado Eduardo Diego, quien ha recordado que la Vespa velutina supone una seria amenaza para las colmenas y, por tanto, para la economía rural. Junto a esta cuestión, la reunión recogióel compromiso de la Junta con los apicultores de la provincia, con el objetivo de impulsar el desarrollo, la competitividad y la protección del sector.

«Hemos marcado vías de colaboración para agilizar trámites y facilitar consultas sobre distancias entre asentamientos apícolas, estudiando mecanismos que permitan autorizaciones expresas», explicó el delegado territorial.

Otro de los temas tratados fue las indemnizaciones por daños ocasionados por el oso pardo, que afectan especialmente a los apicultores de zonas de montaña. Desde la Delegación se ha destacado el trabajo que la Junta continúa desarrollando para agilizar la resolución de expedientes y reforzar las medidas preventivas, como la instalación de cercados eléctricos y otras soluciones disuasorias. La reunión sirvió también para felicitar a la Asociación por la reciente creación de la marca de garantía ‘Miel del Bierzo’, una iniciativa que busca diferenciar y promocionar la miel berciana en los mercados. «Es una apuesta que refuerza la identidad y la calidad de un producto emblemático de nuestra tierra», ha afirmado Diego, quien ha animado a seguir trabajando en la promoción y comercialización. Por último, se abordaron cuestiones relacionadas con las obligaciones higiénico-sanitarias en salas de extracción y envasado, donde la Junta ha reiterado su disposición a ofrecer asesoramiento técnico y apoyo.