Casi 700 millones para el campo en indemnizaciones

Los diferentes eventos climáticos que han afectado al campo este año han derivado en indemnizaciones del seguro agrario que se acercan a los 700 millones en los diez primeros meses del año y superan en un 3% a las de 2024, a pesar de que el año pasado se sumó el efecto de la dana que se registró en Valencia. Hasta octubre, se han declarado 1.438.000 hectáreas dañadas, lo que supone un 11% menos que hasta el mismo mes de 2024, de acuerdo al informe de Agroseguro.

Del total de los pagos previstos, en el caso de la ganadería la suma de las indemnizaciones por accidentes, enfermedades, retirada y destrucción hasta octubre asciende a 139,79 millones de euros, siete millones más que hace un año. Para el próximo ejercicio ya se conoce el Plan de Seguros Agrarios, que contará de nuevo con un total de 315 millones por parte de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y que, como novedad, ahora cubrirá daños ganaderos por la viruela ovina, que también afecta al sector caprino.