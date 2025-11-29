Sigue la vigilancia en sanidad animal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de este viernes, 28 de noviembre, la tercera prórroga de las restricciones frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que se extenderán hasta el próximo 2 de enero y que esta ocasión permite la celebración de mercados y ferias de animales en las que no participe ganado bovino.

En concreto y según consta en la Resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera que modifica la anterior con fecha de 6 de noviembre y vigencia hasta el día 30 de este mes, a partir del lunes 1 de diciembre y hasta el próximo 2 de enero se podrán celebrar mercados y ferias de cualquier especie animal, excepto el ganado bovino, que seguirá sujeto a restricciones por esta enfermedad vírica.

Para celebrar mercados y ferias de animales, a las tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones, se añade la obligación de realizar también una desinsectación.

De este modo, la nueva resolución recoge de forma expresa la suspensión de todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier evento o concentración de animales de la especie bovina en el ámbito de la Comunidad. También se suspende la presencia de animales de la especie bovina en los mercados nacionales de ganados de León y Salamanca y se mantienen el resto de las medidas de seguridad y vigilancia relacionadas con los movimientos de animales.

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, la Junta ha recordado a los titulares de explotaciones, operadores y transportistas, la necesidad de reforzar la aplicación de las medidas de bioseguridad, la vigilancia del registro de entradas y salidas, así como de la clínica de los animales y la obligación de notificar cualquier sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO).

Las mismas fuentes han precisado que la resolución se revisará en función de la evolución epidemilógica de la DNC, «si bien se espera una reducción de la actividad de los vectores según avance el invierno».

Así, estará prohibida hasta este sábado la celebración de ferias y mercados para todas las especies y con la nueva autorización a partir del lunes 1 de diciembre se suavizan las restricciones para evitar la propagación del virus, y se mantienen las limitaciones únicamente para el ganado bovino, foco principal de la enfermedad.

En Castilla y León no se ha registrado ningún caso de DNC y también parece controlada la gripe aviar, aunque este jueves se conoció que un ejemplar de pavo real que habita en el parque municipal Reina Sofía de Guardamar del Segura (Alicante) ha dado positivo.

Según ha informado a través de las redes sociales el alcalde, José Luis Sáez, del PSPV-PSOE, las pruebas analíticas practicadas han determinado que la gripe aviar ha sido la causa del fallecimiento, por lo que se ha activado el protocolo de erradicación previsto en coordinación con las autoridades competentes.

Antes de este caso, España había conseguido rebasar el primer mes sin notificar nuevos casos de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de granja (el último foco se declaró el 20 de octubre en Castilla y León) a pesar de la relevante circulación del virus en aves silvestres, donde se notifican varios casos semanalmente.

La situación acerca al país cada vez más a retomar el estatus de libre de influenza aviar en las granjas, lo cual levanta las restricciones comerciales a las zonas afectadas por los focos, según han señalado a Efeagro fuentes sectoriales.

Los protocolos exigen que pasen 28 días sin nuevos casos en granjas tras la limpieza y desinfección de la última explotación que dio positivo, según las mismas fuentes.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura ha confirmado este viernes los dos primeros casos de peste porcina africana (PPA) en España desde noviembre de 1994 Los dos positivos han sido detectados en sendos jabalíes silvestres hallados muertos el 26 de noviembre en Bellaterra (Barcelona) y notificados por los servicios veterinarios de Cataluña.