Un IVA al mínimo para el coste de la energía y los suministros del sector

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El PP llevará al Pleno del Congreso de la próxima semana una proposición de ley con la que plantean que, en caso de crisis, se aplique el tipo mínimo permitido del IVA a la energía y a las compras que realicen los productores para realizar las actividades agrícolas, ganaderas o forestales.

La proposición de ley tiene por objeto apoyar al sistema alimentario español como sector estratégico esencial de la economía y su admisión a trámite se debatirá en la sesión plenaria del martes, 9 de diciembre, según consta en el borrador del orden del día del Pleno recogido por Europa Press.

El texto legislativo incluye un paquete de medidas tributarias para aliviar los costes de producción en el campo para garantizar la rentabilidad y el futuro de las explotaciones y empresas del sector primario.

En este escenario, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo propone reducir, de forma temporal, la cuantía del IVA que soportan todos los agentes del sistema y que impacta directamente en el precio de los alimentos, como la energía y los combustibles, o las materias primas e insumos necesarios para la actividad agraria que han registrado importantes «incrementos de precio» para los agricultores y ganaderos.

AYUDAS MINIMIS

Por otro lado, la formación propone la concesión de ayudas estatales en forma de «mínimis", o subvenciones de bajo importe, destinadas a las explotaciones de aquellos sectores que se encuentren en situación de crisis y vean en riesgo su continuidad en el ciclo de producción.

El PP quiere establecer criterios homogéneos en todo el territorio nacional para dar estas ayudas ante situaciones de la misma vulnerabilidad que, además, serían conocidos previamente por los interesados.

Eso sí, la ley plantea que estos recursos se otorguen en tanto se desarrolla, en el marco del sistema de seguros agrarios combinados, un seguro de estabilización de los ingresos que permita la gestión de los riesgos sobre los ingresos relacionados con la actividad agraria.

En otro orden de cosas, el PP incluye en la propuesta una sistema de seguimiento integral de los mercados y de las condiciones de los intercambios comerciales que sería desarrollado por los ministerios de Agricultura y Economía, en colaboración con las comunidades autónomas.

El objetivo de esta medida es identificar las amenazas a las que los productores están sometidos, facilitar la adopción de las medidas correctoras oportunas y evaluar el impacto de los riesgos.

NUEVOS MERCADOS

En el caso de que por este seguimiento más estricto de los mercados haya consecuencias en los intercambios comerciales con diferentes países, el PP cree que deberá trabajarse de manera anticipada en la búsqueda de nuevos mercados que resulten adecuados para redirigir las exportaciones españolas.

De su lado, el PP quiere que el seguro agrario combinado incorpore la posibilidad de cubrir nuevos riesgos derivados de la variabilidad de los mercados, y reforzar su viabilidad, técnica y económica, permitiendo garantizar las coberturas que se ponen a disposición de los agricultores asegurados.

También propone modificar la ley de seguros agrarios combinados para incorporar el riesgo de ingresos de las explotaciones agrarias entre los riesgos asegurables, todo ello en concordancia con los reglamentos europeos.