El cumplimiento del PDR 2014-2022 alcanza el 98%

La Junta de Castilla y León ha alcanzado una ejecución de 2.067 millones de euros en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2022, lo que supone el 98,4 por ciento de todo el gasto público previsto en la programación. De ellos, 1.311 millones corresponden a fondos Feader, con una ejecución del 98,3 por ciento, cinco puntos por encima de la media española, lo que sitúa a Castilla y León, destacaron desde el Gobierno regional, como «la Comunidad más eficiente de España entre las grandes gestoras de estos fondos europeos». El PDR ha beneficiado a 69.536 personas, el 71 por ciento en municipios de menos de 1.000 habitantes.

El impacto positivo de la aplicación del PDR se refleja en los 5.184 beneficiarios en la medida de modernización de explotaciones; en los 4.651 empleos creados en la industria alimentaria; en los 5.487 puestos de trabajo generados a través de la incorporación de jóvenes; y en los 2.831 empleos impulsados mediante 3.825 expedientes Leader, un 43 por ciento ocupados por mujeres, informa Ical.

El análisis territorial del empleo refleja que el 31 por ciento de los puestos se localizan en municipios de entre 100 y 300 habitantes y el 34 por ciento en localidades de entre 300 y 1.000 habitantes, mientras que las poblaciones de más de 1.000 habitantes, que representan el once por ciento del total, concentran el 23 por ciento del empleo generado.

En relación con los objetivos del PDR, se constata el «cumplimiento» de los apartados de fomento de la competitividad de la agricultura y de gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima, mediante actuaciones como la modernización de explotaciones, las infraestructuras agrarias, la modernización de regadíos o las medidas forestales.

La secretaria general de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ana Álvarez-Quiñones, acudió esta semana al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) para realizar el último examen anual del PDR 2014-2022 ante representantes de la Comisión Europea, un trámite previo al cierre del marco de programación y que sirve para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.

La secretaria general subrayó en el encuentro que los fondos Feader han sido fundamentales para Castilla y León al permitir la incorporación de jóvenes al sector, la modernización de explotaciones agrarias, la ejecución de infraestructuras de concentración parcelaria y de modernización de regadíos, el apoyo a la industria agroalimentaria, el impulso al emprendimiento rural a través de Leader y la mejora de los montes, contribuyendo de forma directa a la generación de riqueza y empleo en el medio rural.