Pérdidas de 2,5 M€ en Acor y primer balance de Azucarera sin La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cooperativa Acor garantizará un ingreso mínimo para esta campaña 2025-2026 de 55 euros por tonelada, lo mismo que en la anterior, manteniendo su compromiso con la rentabilidad de los socios y como garantía de los remolacheros, y pese a que cerró el ejercicio anterior con un resultado negativo de 2,5 millones. Así se ha planteado este martes en la Asamblea General Ordinaria de Delegados de Acor celebrada en Olmedo, en Valladolid, en la que su presidente, Jesús Posadas, ha defendido que son «garantía, año tras año» del sector, y «mientras otros se alejan del cultivo de la remolacha», ellos siguen apostando por ese cultivo, sus socios y su rentabilidad.

En un comunicado, Acor ha detallado que las cuentas aprobadas este martes relativas al ejercicio 2024/25 recogen unos resultados negativos de 2,5 millones de euros, frente a los 13 millones de beneficios de la campaña anterior, debido la caída del precio del azúcar en el mercado internacional.

En ese ejercicio, Acor anotó una cifra de negocio de 402 millones, un 10% más que en el periodo anterior, con un EBITDA positivo de 2,2 millones.

Posadas ha sostenido que ese «resultado negativo no afecta lo más mínimo a la solidez financiera de la Cooperativa para los próximos ejercicios».

La principal causa de estos resultados ha sido la caída del precio del azúcar en el mercado internacional, de 807 euros la tonelada en junio de 2024 a 536 euros en junio de 2025.

Esto supone una reducción de más de un 33% (precio medio de venta de la UE), con una caída que Acor no ha trasladado a sus socios, ya que el ingreso que recibieron por la remolacha pasó de 75 a 61 euros, un 18 %.

En cuanto a la campaña actual de remolacha, continúa a buen ritmo, y han recibido más de 380.000 toneladas en los 45 días que lleva abierta.

«A pesar de las lluvias el tiempo está respetando los arranques y el transporte de la remolacha a fábrica», ha analizado Posadas, para quien ya se puede hablar «de una mejora de rendimientos y de polarización respecto a los dos últimos años».

Por su parte, la campaña de remolacha de Azucarera en la zona norte de España, donde la molturación se concentra este año en la fábrica de Toro (Zamora), ha alcanzado una tercera parte del terreno cosechado, con rendimientos máximos que van de las 147 toneladas de remolacha por hectárea en la zona de Toro a las 132 en la de León, después de dejar sin actividad a la planta de La Bañeza

El dato lo ha ofrecido este jueves la compañía Azucarera en un comunicado de prensa en el que ha destacado que la campaña remolachera avanza «a buen ritmo y según lo previsto», por lo que en dos meses finalizará si las condiciones son favorables. Cuando se cumple poco más de un mes desde que diese comienzo, ya se ha arrancado más del 34% de la superficie total sembrada en el norte, donde este año se han sembrado unas 9.500 hectáreas. La directora Agrícola de Azucarera en la zona, Salomé Santos, ha indicado que los rendimientos son «muy superiores» a la anterior campaña, especialmente en las parcelas en las que se ha realizado una siembra temprana.