CyL levanta las restricciones en la zona afectada por gripe aviar

Castilla y León ha levantado las restricciones y medidas de control que tenían las explotaciones avícolas ubicadas de la zona de vigilancia y protección de las granjas afectadas por gripe aviar en esa comunidad, en la zona de Olmedo, en Valladolid, dado que no se ha vuelto a dar ningún otro caso positivo. La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, María González Corral, ha explicado en declaraciones a los medios que desde que se declararon los focos y se procedió al vaciado de esas explotaciones y a la desinfección de las mismas, con en torno a dos millones de aves sacrificadas, no se ha producido ningún otro positivo. Por ello, este martes el boletín oficial de esa comunidad, el Bocyl, recoge la resolución de la Consejería que ordena la retirada de esas medidas de control. La resolución recuerda que el pasado 19 de septiembre se declaró un foco de Influenza Aviar de Alta patogenicidad en una explotación de gallinas de puesta ubicado en el municipio de Olmedo (Valladolid), al que siguieron otros 6 focos más a lo largo de ese mes y en octubre en la misma zona. Ello supuso la declaración de las zonas de protección (0 a 3 Km alrededor de cada foco) y vigilancia (3 a 10 Km alrededor de cada foco) para cada uno de ellos. La consejera ha sostenido que siguen trabajando con estas explotaciones para que puedan retomar a la mayor brevedad posible su actividad. Aunque ha recordado que todavía existe ese flujo migratorio de las aves, por lo que han que seguir con la prevención. «Ahora es muy importante que las explotaciones avícolas extremen las medidas de prevención para evitar que tengamos que lamentar algún otro caso positivo en alguna de estas exportaciones», ha analizado. De momento, el levantamiento de las medidas que se hace en las zonas de vigilancia y de protecciones; pero en las explotaciones en la que hubo esos casos positivos, y se procedió al vaciado, al sacrificio, a la limpieza, a la desinfección, a la retirada de sus productos, que había ahí para bueno, se sigue trabajando para reanudar la actividad a la mayor brevedad, pero, eso sí, «en este caso con unas medidas más concretas y más dilatadas en el tiempo», ha trasladado la consejera.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha avanzado que lleva a cabo nuevos análisis para determinar la patogenicidad de un nuevo foco de gripe aviar ante la aparición de un grupo numeroso de cigüeñas halladas muertas en el río Manzanares, a la altura de Perales del Río y La Marañosa, en el término municipal de Getafe, sur de Madrid. Esta reacción llega después de que el Ayuntamiento de Getafe alertara de la aparición de «cientos de cigüeñas» muertas entre el jueves y el sábado en esa zona del río Manzanares, donde la Policía Local dio la voz de alarma al ver la cantidad de aves que flotaban en el agua. Desde la Consejería de Medio Ambiente han señalado a EFE que se está pendiente de los resultados de muestras enviadas al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para confirmar este extremo. Fuentes de la Consejería han insistido en que «las primeras analíticas que se realizaron hace unos días confirmaron el resultado positivo en influencia aviar de baja patogenicidad, que no conlleva la necesidad de notificar el foco».