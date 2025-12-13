Subida de la carne de vacuno y ovino en la Lonja de León al fin de año

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La sesión de la lonja de León celebrada este miércoles ha registrado una nueva subida en la carne de vacuno y ovino, destacando los de 100 euros unidad tanto en pasteros macho como en hembras.

La falta de oferta se ha acentuado coincidiendo con unas fechas donde la demanda se incrementa y por tanto no se esperan cambios de tendencia en un corto plazo, ha informado el mercado agropecuario a través de un comunicado.

En cuanto al ovino también se ha producido una importante subida de 0,40 euros el kilo vivo de lechazos y cabritos, en un mes de diciembre donde confluyen las comidas de empresa y las fiestas navideñas.

En el sector del cereal se ha registrado una bajada de 2 euros en tonelada para la cebada y 1 euros en el trigo y centeno.

La finalización del año fiscal ha incrementado la oferta cuando ya muchos fabricantes tenían cubiertas sus necesidades para lo que resta de año, ha explicado la Lonja.

Ha habido también una subida en el sector de los forrajes para la paja y la alfalfa, que tiene que ver en este caso con la estacionalidad y la cercanía del invierno, lo que incrementa los pedidos por parte de los ganaderos ante la previsión de futuras necesidades.

En el resto de los sectores se ha impuesto la estabilidad y se han repetido todas las cotizaciones.