Las prácticas que sentarán el futuro del ovino en CyL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta ha reunido este viernes, en la sede del ITACyL, a los representantes del sector ovino de leche para establecer aquellas prácticas que permitan mejorar el manejo de los rebaños y sus sistemas de cría para hacerlos más eficientes y sostenibles. Este encuentro se enmarca en el proyecto europeo 'Life Green Sheep', ('Acciones de demostración y diseminación para reducir la huella de carbono en la ganadería ovina europea'), que nació en 2020 para establecer una iniciativa que permita avanzar hacia una ganadería de ovino más sostenible y con bajas emisiones de carbono, y que tiene prevista su finalización en 2026.

En él se integran diez socios de cinco países europeos: IDELE (Francia, coordinador), NEIKER, Lurgintza, ITACyL y Oviaragón (España), Teagasc (Irlanda), Agris, Laore y Universidad de Sassari (Italia) e IBNA (Rumania).

El proyecto se estructura en torno al objetivo de desarrollar un marco común europeo sobre emisiones de gases de efecto invernadero, almacenamiento de carbono y mejora de la sostenibilidad, y creación de una dinámica nacional y europea.

También prevé la creación de herramientas y metodología de evaluación para el asesoramiento, así como de un observatorio nacional y europeo de granjas demostrativas (1.355) involucradas en una iniciativa baja en carbono y sostenible.

El proyecto contempla testar palancas de acción bajas en carbono y sostenibles en granjas innovadoras (282) con bajo impacto de carbono en la UE. Promover prácticas innovadoras asociadas a las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de asegurar la sostenibilidad técnico-económica y ambiental.

El objetivo de la reunión es mostrar el trabajo realizado hasta el momento en el marco del proyecto, debatir sobre las necesidades del sector ovino en relación con la sostenibilidad y establecer futuros marcos de colaboración.

Se tratarán temas relacionados con las herramientas para evaluar la sostenibilidad, se mostrarán los datos de indicadores de sostenibilidad de los rebaños de Castilla y León, se propondrán acciones de mitigación y, finalmente, habrá un debate para avanzar hacia la mejora de la sostenibilidad del sector ovino.

'Life Green Sheep' está cofinanciado por la convocatoria LIFE y en él participan 30 granjas de ovino lechero de Castilla y León, 25 de las cuales se integran en los 1.355 rebaños demostrativos del proyecto a nivel europeo, sobre los que se recogen datos de huella de carbono y de sostenibilidad.

Las otras 5 forman parte de los 282 rebaños innovadores que implementan palancas de acción sostenibles y bajas en emisiones y tiene como objetivo reducir en un 12% la huella de carbono asociada a la leche y la carne.