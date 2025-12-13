Casi dos millones en ayudas para las titularidades compartidas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) ha concedido ayudas por valor de 1,79 millones de euros a 1.194 explotaciones agrarias de titularidad compartida, que percibirán la cuantía máxima para 2025 de 1.500 por entidad, antes de que finalice el año. Así lo ha expuesto en un comunicado el ministerio, que ha publicado resolución definitiva de estas ayudas en su sede electrónica. Este apoyo tiene como finalidad ayudar a sufragar las cuotas de la Seguridad Social de las personas titulares de las explotaciones de titularidad compartida, para favorecer la participación de las mujeres en la actividad agraria y garantizar la igualdad de derechos y obligaciones dentro de las explotaciones familiares, según el Mapa.Desde la puesta en marcha de esta línea de subvenciones en 2021, el número de solicitudes y de entidades beneficiarias ha mostrado un crecimiento continuo al pasar de 729 entidades beneficiarias a las actuales 1.194. Agricultura ha subrayado que una mayor presencia de mujeres en la actividad agraria fortalece el tejido productivo, da estabilidad a los pueblos y hace más fuerte al sector, y que la igualdad es una condición imprescindible para el futuro del medio rural. En 2025, la comunidades autónoma con mayores porcentajes de entidades beneficiarias respecto al total potencial han sido Navarra y Castillay León, la tercera.