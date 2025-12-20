La firma con Mercosur se pospone a 2026

Reunión de líderes de la UE en Bruselas. En el cristal se pueden leer las palabras ‘protesta de agricultores’.oliver hoslet

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

Los rumores sobre un posible aplazamiento del acuerdo comercial entre la Unión Europa (UE) y Mercosur en vista del rechazo de Francia y las dudas de otros Estados miembros como Italia quedaron confirmados este jueves. La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, aprovechó una cena con los líderes comunitarios para comunicarles que la firma del pacto —prevista inicialmente para esta semana— quedaba aplazada a enero.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había pedido más tiempo para analizar el acuerdo en detalle, tras una llamada con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Se había mostrado dispuesta, eso sí, a firmar el documento tan pronto como la Comisión Europea diera respuesta a las preocupaciones de los agricultores, con salvaguardias para protegerlos ante la llegada de productos de varios países latinoamericanos a la UE.

El presidente francés, Emmanuel Macron, había insistido en el «no» de su país a cerrar este pacto antes de final de año y, de hecho, pidió que se esperara a enero para comprobar que se aprueban las salvaguardias acordadas con el sector agrícola porque no dará «un cheque en blanco».

España y Alemania

En la otra cara de la moneda estaban España y Alemania, firmes defensores del acuerdo de Mercosur. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que sería «muy frustrante» que la UE no alcanzara este pacto, ante adversarios como Rusia y la deriva de Estados Unidos.

El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió igualmente que es «el momento de cerrar» el acuerdo comercial, cuya negociación se ha prolongado 25 años. «Si la UE quiere seguir siendo creíble en la política comercial a nivel mundial, es necesario tomar decisiones ahora", dijo.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó este viernes que los países de la Unión Europea (UE) necesitan «unas semanas más» y que solo han «pospuesto ligeramente» a enero la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur. «Esta tarde hemos logrado un avance decisivo que allana el camino para la culminación satisfactoria del acuerdo con el Mercosur en enero», declaró Von der Leyen en una rueda de prensa al término de una cumbre de líderes de la UE.

Aunque el acuerdo de asociación con el bloque suramericano no estaba en la agenda, diferentes mandatarios se refirieron a él y, durante el encuentro, quedó claro que no había respaldo para que los países dieran el mandato necesario a la Comisión para que lo firmase.

«Necesitamos unas semanas más para resolver algunas cuestiones con los Estados miembros, por lo que nos hemos puesto en contacto con nuestros socios del Mercosur y hemos acordado posponer ligeramente la firma», explicó Von der Leyen, que estaba lista para viajar a Brasil y firmar el texto en nombre de la UE el sábado en la ciudad de Foz de Iguazú, en los márgenes de una cumbre del bloque latinoamericano.

Francia volvió a expresar ayer sus reticencias por el daño que cree que el acuerdo puede causar a sus agricultores, mientras que Italia pidió más tiempo para convencer a los suyos.

Von der Leyen, pese al aplazamiento final de la firma, también había redoblado la presión para dar «luz verde definitiva» al documento. «Nuestras dependencias excesivas son un obstáculo para la competitividad. Debemos deshacernos de ellas y esto solo es posible a través de una red de acuerdos de libre comercio».

Las palabras de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, analizó ayer el aplazamiento hasta el próximo mes de enero de la firma del tratado comercial de Mercosur y alegó que si se ha esperado 25 años se puede esperar «25 años y un mes».

«Si hemos esperado 25 años, podemos esperar 25 años y un mes a firmar el acuerdo del Mercosur», dijo en una rueda de prensa celebrada pasadas las tres de la mañana tras finalizar la reunión de líderes de los 27 que se celebró este jueves y viernes en Bruselas.