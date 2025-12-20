El campo se hace oir en Bruselas contra el acuerdo comercial y la PAC

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

Miles de agricultores y ganaderos se manifestaron este jueves en Bruselas contra el borrador de la propuesta de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC). Una protesta en clave «histórica» para las asociaciones agrarias, ya que contó con la participación de representantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) que bloquearon desde primera hora el centro de la capital belga. A falta de un recuento oficial, los organizadores cifran¡ron en 8.000 los asistentes con la participación de 500 agricultores españoles.

La marcha coincidió con la celebración de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión. Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, mantuvieron antes del Consejo Europeo un encuentro con representantes de COPA-COGECA, la organización que agrupa a agricultores y cooperativas agrarias en la capital comunitaria. Un diálogo que ambos mandatarios tildaron de «bueno y productivo» en un mensaje conjunto en redes sociales.

En la misma línea, los agricultores también reivindicaron una política comercial justa, la incertidumbre que generan acuerdos como el de Mercosur y una verdadera simplificación normativa ya que consideran que el tratado permitirá la entrada masiva de productos agroalimentarios que no cumplen los estándares europeos.

La Policía Federal belga disolvió este jueves la manifestación de agricultores en el barrio europeo de Bruselas, tras numerosos ataques a edificios en las inmediaciones del Parlamento Europeo y violentos enfrentamientos entre agentes y asistentes que se saldaron con un hombre herido grave.

Un grupo de agricultores del principal sindicato agrícola francés FNSEA se congregó este viernes frente a la residencia del presidente francés, Emmmanuel Macron, y de su esposa Brigitte, en la localidad balnearia de Le Touquet (norte), en una nueva jornada de protesta del sector contra la dermatosis bovina y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Los agricultores de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), decididos a mantener sus protestas pese al aplazamiento de la firma del acuerdo con Mercusur, se empezaron a manifestar frente a la casa de la pareja Macron a partir de las 5,30 horas (4.30 GMT) de este viernes, informó la prensa local francesa.

Tras el anuncio el jueves de Ursula von der Leyen del aplazamiento hasta enero de la firma del acuerdo UE-Mercosur, el sindicato FNSEA consideró que esta decisión «no es suficiente» y llamó a sus miembros a permanecer «movilizados» como medida de presión.

Negociado durante más de 25 años, este acuerdo de libre comercio permitiría a la Unión Europea exportar más automóviles, maquinaria, vinos y licores a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Por otro lado, facilitaría también la entrada de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos a Europa, una perspectiva que preocupa a los sectores afectados.