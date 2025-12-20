Reunión con la Junta para impulsar la incorporación de jóvenes al campo

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León se reunió hace unos días con una veintena de entidades sociales y empresariales para promover la incorporación al sector agrario a través de la formación. En concreto, pretende diseñar una serie de actuaciones formativas que establezcan unos conocimientos básicos sobre el trabajo que se realiza en explotaciones agrícolas y ganaderas y, así, facilitar la cobertura de empleos que se encuentran vacantes. El viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, mantuvo recientemente una reunión con responsables de entidades sociales y empresariales de Castilla y León especializadas en la captación, acogida, formación y acompañamiento de trabajadores para el medio rural, con el objetivo de promover la incorporación al sector agrario. Estas sesiones de trabajo servirán para diseñar conjuntamente actuaciones formativas que ofrezcan a las personas que se incorporan al sector los conocimientos esenciales para empezar a trabajar con seguridad y responsabilidad en las explotaciones: organización del trabajo en la granja, manejo básico de animales y cultivos, higiene y bioseguridad, prevención de riesgos laborales y normas de convivencia. Con ella se consigue que el trabajador no llegue «de cero» a la granja y que el agricultor o ganadero cuente, desde el primer día, con una persona mínimamente preparada.