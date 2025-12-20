La Lonja de León se lleva el premio Arado de Plata

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Lonja de León agradeció este miércoles el reconocimiento por parte de Asaja Palencia de la entrega del Arado de Plata, máxima distinción que otorga esta organización profesional agraria. El mercado agropecuario, a través de un comunicado, explicó que con este premio se reconoce «una labor muchas veces poco agradecida y sujeta siempre a la crítica». La Lonja recordó que no fija precios sino que refleja la realidad de los mismos en su zona de influencia, así como de las transacciones entre agricultores y almacenistas durante los días previos a su realización. "Esta labor informativa es muy importante tanto para que los agricultores sepan en que rango se mueven los precios, como de base a los diferentes informes estadísticos que hacen las administraciones", añadió. Por otra parte, y en cuanto a la sesión de la Lonja celebrada este miércoles, las cotizaciones de los cereales se han mantenido estables con una leve bajada de un euro en tonelada la cebada y de subida de dos euros en tonelada en el maíz.