La CE mantiene el control a España por la peste porcina

La Comisión Europea (CE) ha decidido mantener las medidas de control en la zona infectada de peste porcina africana en ocho comarcas de Barcelona, según la normativa publicada este viernes en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE). Un nuevo reglamento de ejecución de la Comisión ha modificado la normativa por la que se establecen medidas especiales de control de esa enfermedad, incluyendo los 91 municipios de la zona afectada por el brote y sometidos a restricciones en la provincia de Barcelona hasta el 28 de febrero de 2026.

En consecuencia, se ha derogado la decisión de ejecución de la Comisión del pasado 4 de diciembre que fijaba en un primer momento las medidas de emergencia provisionales en relación con la peste porcina africana en España. A partir de ahora, la área delimitada en esas ocho comarcas pasa a ser considerada zona infectada, como se establece tras la confirmación de un brote de fiebre porcina africana en porcinos silvestres en un Estado miembro o zona anteriormente libre de la enfermedad.

Las medidas previstas en el nuevo reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

Bruselas ha señalado la importancia de que las modificaciones introducidas en la normativa surtan efecto lo antes posible debido a la urgencia de la situación epidemiológica en la UE respecto a la propagación de la peste porcina africana.

Cuando se confirma un brote de dicha enfermedad, las normas europeas prevén el establecimiento de una zona infectada y la prohibición de los desplazamientos de animales silvestres de especies de la lista y productos de origen animal obtenidos de ellos.

Restricciones

Las restricciones incluyen la prohibición de los desplazamientos de partidas de porcinos en cautividad y sus productos desde las áreas que figuran en el anexo hacia otros Estados de la UE y países terceros. España informó a la Comisión de la situación actual en su territorio tras la confirmación de un brote de peste porcina africana en dos jabalíes en la provincia de Barcelona el pasado 28 de noviembre.

La Generalitat aseguró este viernes que, según el informe de los técnicos de la Comisión Europea (CE) y del Ministerio de Agricultura y de la auditoría encargada por el Govern catalán para conocer el origen del brote de peste porcina de Collserola (Barcelona), no hay «evidencias» ni «indicios» de que el virus saliera del laboratorio animal Irta-Cresa. Así lo aseguró el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en una comparecencia en la sede del Irta-Cresa, un centro de investigación en sanidad animal situado en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Ordeig afirmó que el informe de los técnicos de la CE y del Ministerio sostiene que «no hay evidencia ni indicios» de que el origen del virus sea el Cresa, ya que tanto sus instalaciones como sus protocolos «están bien», y «avalan las actuaciones hechas hasta ahora». Subrayó que la auditoría encargada por la Generalitat a un grupo de expertos, que se está ultimando, también concluye que «los protocolos están bien y que todo se ha hecho correctamente», a falta de una documentación extra que se ha requerido. Por su parte, el laboratorio Irta-Cresa de Bellaterra ha subrayado su plena disposición a colaborar en la investigación judicial. «Reiteramos nuestro compromiso de plena colaboración con todas las autoridades competentes para garantizar una investigación rigurosa, transparente y basada en criterios técnicos y científicos», aseguró el centro.