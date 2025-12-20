La digitalización del campo sigue avanzando imparable

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, explicó este viernes, previamente al acto de clausura del curso 'Transformación digital para el ganadero; el camino necesario para la sostenibilidad de la granja' que tuvo lugar en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFPA) de Segovia, que el programa Extensión Agraria Digital, puesto en marcha por la Junta el pasado mes de abril, va a cerrar 2025 con más de 100 formaciones y 1.000 asistentes.

Esta novedosa iniciativa, incluida dentro de la estrategia de digitalización del sector agrícola y ganadero promovida desde la Consejería, pretende, siguiendo la filosofía de los antiguos Servicios de Extensión Agraria, transferir a los profesionales del campo el conocimiento ligado a las nuevas herramientas digitales para que puedan utilizarlas en su día a día y, de este modo, consigan hacer más fácil la gestión de sus explotaciones y mejorar su competitividad.

Extensión Agraria Digital ha conseguido impartir, en tan sólo ocho meses, más de un millar de horas lectivas online y presencial, teniendo como referente para los interesados su página web ( www.extensionagrariadigital.es ) y sus perfiles en las principales redes sociales (Facebook, Instagram, Linkedin y X), donde sus cerca de 1.000 publicaciones han superado ampliamente las 145.000 impresiones.

Además de promover esta labor docente, complementada con la que se da a través del también innovador programa CyL Digital Agro —creado en colaboración con la Consejería de Movilidad y Transformación Digital-, Extensión Agraria Digital ha creado un grupo de colaboradores tecnológicos, denominados Agroentusiastas, que, compuesto por agricultores y ganaderos de las nueve provincias de la Comunidad, se han prestado a contar sus experiencias con las herramientas digitales y participar en las diferentes acciones del programa.

El curso

El curso que ha clausurado el viceconsejero ha sido impartido por la entidad colaboradora Animal Data Analytics (ADA), reconocida recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por su contribución al desarrollo de soluciones en el ámbito de la bioseguridad digital y la transformación sostenible de la ganadería con el programa de gestión de datos Biorisk.

Este ha contado con un total de 25 horas lectivas, que se han desarrollado a través de nueve webinars, que arrancaron el 17 de septiembre, y una jornada presencial, que es la que ha tenido lugar en el CIFPA de Segovia en el día de hoy. Durante el mismo, los 60 alumnos, que han valorado su desarrollo con un 8,75 sobre 10.