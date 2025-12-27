La siniestralidad en el campo dejará un 5 % más de indemnizaciones

Finca de maíz dañada por el pedrisco en Santa María del Páramo.MEDINA

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El último informe de siniestralidad de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro), con datos a 30 de noviembre de 2025, muestra que la superficie agrícola siniestrada hasta la fecha es de 1.454.125 hectáreas, el 11,5 % menos respecto al mismo periodo de 2024.

Los 710,92 millones de euros previstos en indemnizaciones se dividen entre las líneas agrícolas (556,25 millones), la ganadería —accidentes, enfermedad y pastos— y la acuicultura (66,46 millones), y la ganadería —retirada y destrucción— (88,21 millones).

En los once primeros meses del año se han registrado 1,4 millones de siniestros, de los cuales 1,2 millones se corresponden con la retirada y la destrucción de animales, frente a 104.467 siniestros agrícolas y otros 94.870 en ganadería y acuicultura.

Los cultivos más afectados han sumado 515,77 millones de euros en indemnizaciones, entre los que destacan los frutales (164,81 millones), herbáceos (126,6 millones), uva de vino (72,58 millones), cítricos (68,33 millones), hortalizas (61,53 millones), uva de mesa (11,78 millones) y olivar (10,14 millones).

Si se comparan los principales cultivos con los del periodo enero-noviembre de 2024, las indemnizaciones se han incrementado sobre todo en los frutales (+79 %), seguidos de cítricos (+10 %) y herbáceos (+4 %), mientras que han descendido en uva de vino (-32 %) y hortalizas (-0,4 %).

La fauna cinegética ha sido un continuo problema para los cultivos de cereal y leguminosas, que han sufrido igualmente el efecto de las lluvias persistentes e inundaciones entre marzo y abril; de la intensa ola de calor en mayo, de los incendios en junio y de las tormentas en julio.

Agroseguro ha destacado que el pasado enero el comportamiento climático fue «muy variable», con heladas, fuertes viento y pedriscos que afectaron a cítricos y hortalizas.

Febrero estuvo caracterizado por una gran estabilidad meteorológica, con algunos siniestros en cítricos, hortalizas y herbáceos, además de daños en instalaciones de frutos rojos de Huelva por fuerte viento.

En marzo, una sucesión de borrascas cambió «radicalmente» la situación de sequía de los últimos años, y en abril continuaron las tormentas, que dañaron cultivos de cereal y frutales.

Inestabilidad

Mayo también estuvo marcado por la inestabilidad, con una superficie siniestrada de más de 204.000 hectáreas, en su mayor parte por pedrisco y en menor medida por lluvia, fauna y demás adversidades climáticas.

Junio registró récords históricos de temperatura y fuertes tormentas acompañadas de granizo; solo ese mes se cuantificaron más de medio millón de hectáreas dañadas.

La siniestralidad se mantuvo elevada en julio por los daños de pedrisco, que alcanzaron 249.000 hectáreas de herbáceos, uva de vinificación, hortalizas, frutos secos, cítricos y frutales.

En agosto impactaron de forma moderada los episodios de sequía, golpes de calor e incendios, mientras que septiembre registró los efectos acumuladas de la sequía del verano, con falta de cosecha en el olivar.

La siniestralidad de octubre —asociada a pedrisco, lluvias e inundaciones— fue dispersa, y en noviembre las lluvias ayudaron a paliar el déficit hídrico anterior y se produjeron daños de poca extensión por viento intenso.