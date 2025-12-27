El fin de año estabiliza los precios agroganaderos en la Lonja de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A punto de finalizar el año, los mercados agropecuarios se inclinan hacia una estabilidad propia de estas fechas, los vendedores realizaron ventas las semanas anteriores y por tanto los fabricantes se surtieron de mercancía, ha informado la Lonja de León.

Así en la sesión del mercado agropecuario leonés de este martes, se han repetido los precios de la mayoría de cultivos y ganado, a excepción de los corderos que se han incrementado en cinco euros la unidad, cerrando así el ovino un año en el que la demanda ha superado a la oferta, incluso en las épocas que solían ser más flojas en consumo interno. Repetición también en el vacuno, en unas fechas de incremento del consumo pero puesta la vista ya en el inicio del año, debido a que tanto la carne de pollo como la de cerdo es más competitiva, aunque la falta de oferta debe estabilizar los precios. En el sector de los cereales, también se ha registrado una repetición de precios mientras que la cosecha de maíz en la provincia sigue paralizada por las lluivas