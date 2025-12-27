León, motor del sector lácteo de Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se consolida como uno de los pilares fundamentales del sector lácteo en Castilla y León. Durante el año 2024, el censo de vacas lecheras en la Comunidad alcanzó los 87.276 animales, que produjeron un total de 898,8 millones de litros de leche. Esta cifra representó el 12,2 por ciento del total nacional y situó a Castilla y León como la segunda autonomía en entregas de leche de vaca en España.

Dentro de ese contexto regional, León destacó como la provincia con mayor número de vacas lecheras, con un total de 23.420 animales, muy por delante de Palencia (16.392) y Ávila (12.253). Estos datos reflejan el peso específico del territorio leonés en la producción láctea y su relevancia dentro de la cadena agroalimentaria autonómica.

Así lo subrayó recientemente la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante su visita a las instalaciones de Lactiber, ubicadas en León. En ese marco, la consejera puso en valor la colaboración entre la Junta de Castilla y León y las empresas del sector como un elemento clave para lograr un modelo lácteo «competitivo, sostenible y con arraigo» en el territorio, especialmente en provincias con fuerte implantación ganadera como León.

Durante la visita institucional, el director general de Lactiber, Roberto Robles, y el presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno, presentaron la actividad actual de la compañía, así como sus principales proyectos de futuro. Ambos destacaron el compromiso de la empresa con el sector lácteo regional, orientado a la generación de empleo, la estabilidad de las explotaciones ganaderas y la fijación de población en el medio rural leonés.

Lactiber desempeña un papel protagonista en la provincia de León, tanto por su impacto en el empleo directo e indirecto como por su estrecha relación con el sector primario. La compañía trabaja con ganaderías de Castilla y León a las que considera socios estratégicos, apostando por la estabilidad, la planificación a largo plazo y el valor añadido de la leche producida en la Comunidad. Este enfoque busca reforzar la cadena de valor láctea desde el origen hasta el producto final, contribuyendo al desarrollo económico del territorio.

La visita permitió además conocer de primera mano todo el proceso productivo de Lactiber, desde la recepción de la leche hasta la salida de los productos finales al mercado. Asimismo, se dieron a conocer las inversiones recientes y los proyectos futuros centrados en la eficiencia energética, con actuaciones orientadas a la reducción de consumos, la mejora de las instalaciones y la disminución de la huella de carbono.