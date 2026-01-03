UCCL le pone las pilas a un «conflictivo» 2026

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

Las organizaciones agrarias de Castilla y León siguen con sus balances anuales y sus perspectivas para 2026. Es el caso de Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), que ha augurado un año con «potentes movilizaciones» tras un año malo para el cereal, la ganadería por las diferentes crisis sanitarias, y el viñedo, por lo que ha reivindicado una Política Agraria Comunitaria que mantenga, «al menos», el mismos presupuesto que este año con el IPC actualizado y un plan plurianual que ponga al sector «donde merece».

«O salimos a la calle o nos pasan por encima», ha resumido el coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León desde, Jesús Manuel González Palacín, durante el tradicional balance de año que la organización profesional agraria realiza por estas fechas.

González Palacín ha comenzado su intervención recordado que, aunque la cosecha de cereal ha sido buena «en términos generales», la rentabilidad ha sido «pésima». Así, ha lamentado que el precio de la tonelada ha bajado un «44 por ciento en los últimos años al pasar de los 340 euros la tonelada a los 190 actuales», con un aumento, entre otros costes, de los fitosanitarios del «22 por ciento». «Poner en marcha una hectárea de cereal cuesta hoy en día 800 euros y, con los precios actuales, todo lo que esté por debajo de una producción de 4.400 kilos entras en pérdidas. Con una producción mediocre ya no cubres costes», ha recalcado el dirigente de UCCL.

En cuanto al ganado, ha hecho referencia a las diferentes crisis sanitarias que han afectado a la cabaña de Castilla y León. Como ejemplos ha puesto a la gripe aviar, que ha afectado a 2,1 millones de aves en la Comunidad, «el 75 por ciento de la producción nacional»; a la dermatosis nodular contagiosa, que si bien no ha llegado a la cabaña castellanoleonesa sí se ha visto «perjudicada» por restricciones, a su juicio, «absurdas» y que han pedido retirar; y la peste porcina, que confía en que siga «encapsulada» y no se extienda ya que generaría un daño «muy importante en un sector potente» como es el del porcino.

En su balance anual, también se ha referido al sector vitivinícola, donde ha recordado las movilizaciones ante el «desastre absoluto» de los precios que pagan las Denominaciones de Origen, «en especial en Ribera del Duero»; y también las llevadas a cabo por unos precios que como mínimo cubrieran costes en el lácteo del ovino. Aquí ha pedido «altura de miras» a las grandes industrias del queso porque, ha recordado, que en los próximos años se jubilarán el «50 por ciento de los profesionales» que «no tendrán relevo generacional» sin dejan un sector «precario y sin estabilidad».

Sobre la PAC y el plan plurianual, González Palacín ha sido claro. «No nos pueden meter mano a los agricultores. El campo ni puede ser moneda de cambio para ayudar a Ucrania, ni para pagar el rearmamento», ha incidido. De ahí que haya pedido un presupuesto para la PAC que, «al menos» sea el mismo que en ejercicios anteriores con la actualización del IPC.

Del mismo modo, han reivindicado un plan plurianual que ponga al sector «donde toca». «Y esos deberes los tenemos que hacer aquí, dentro del Gobierno de España. Tenemos que conseguir que esta PAC sea definitivamente para los agricultores a título principal. No podemos repartir dinero a gente que vive de otro tipo de cosas. Francia ha hecho los deberes hace muchísimo tiempo. La PAC en Francia se reparte en menos de 300.000 explotaciones. Aquí seguimos repartiéndola en más de 600.000», ha finalizado.

En este punto, ha insistido en que el desarrollo rural salga «del cajón» del resto de políticos en los que la Comisión Europea le quieren meter. «De él dependen políticas tan importantes como la incorporación de jóvenes, planes de mejora, regadíos, concentraciones, aguas ambientales, agricultura ecológica... Es decir, un montón de ayudas al sector que bien directa o indirectamente acaban en los agricultores. Por lo tanto, es fundamental tener un presupuesto propio y liberal», ha finalizado. Por último ha vuelto a reiterar su negativa a que Europa firmen el tratado con Mercosur sin en él no se reflejan las «mismas condiciones de exigencia» que al resto de los agricultores europeos. De ahí que haya avanzado un calendario «potente» de movilizaciones que podrían comenzar en el primer mes del año. «No nos gusta salir a la calle, pero es la única forma de que nos escuchen», ha finalizado González Palacín.