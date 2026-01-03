La Junta impulsa recuperar y reutilizar el fósforo

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, participa como socio español en el proyecto Endorse, una iniciativa financiada por el programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, cuyo objetivo es desarrollar e implementar una estrategia transnacional para la recuperación y valorización del fósforo como fertilizante sostenible. Endorse busca dar respuesta a uno de los grandes retos medioambientales y agrícolas de Europa: la escasez de fósforo primario y el impacto que su exceso causa en los suelos y los ecosistemas acuáticos. A través de la investigación, la innovación tecnológica y la cooperación entre entidades de España, Portugal y Francia, el consorcio trabajará en la recuperación de fósforo a partir de aguas residuales y su transformación en fertilizantes aptos para la agricultura circular. Tras la finalización, los territorios despondrán de una hoja de ruta y de casos de éxito para poner en marcha planes de acción, ganando en sostenibilidad y resiliencia medioambiental y económica.