León registró una bajada generalizada de los precios de los cereales en 2025

La Lonja de León ha cerrado el 2025 con unos precios más bajos en todas las categorías de cereales respecto al cierre del ejercicio 2024, ha informado el mercado agropecuario en un comunicado.

La avena es el cereal que peor se ha comportado este año acumulando una bajada del 25%, seguido del trigo con un 11%, maíz y cebada un 6% y centeno un 4%, si bien, se puede decir que todas estas bajadas se han producido en el primer semestre del año, siendo el segundo mucho más estable y prácticamente sin cambios significativos.

En cuanto a los mercados internacionales, la Lonja ha apuntado que se sigue estando muy pendiente de las negociaciones de paz en Ucrania con dudas en los resultados obtenidos, ya que contrasta el optimismo de Trump con las declaraciones de Zelenski, en las que insinúa que no renunciará a la región del Dombás, condición que ha puesto Putin para poner fin a la guerra.

«El euro sigue fuerte frente al dólar lo que no ayuda al cereal europeo, también habrá que seguir un nuevo conflicto geopolítico que ha surgido entre Estados Unidos y Venezuela que parece que va en aumento y se puede enquistar, en este caso si tiene repercusión en el precio del petróleo influiría en los fletes de los buques de carga dedicados a la exportación», ha explicado la Lonja.