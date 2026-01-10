Los lechazos bajan de precio en León por la caída de demanda tras Navidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Pasada la alta demanda de lechazos con motivo de las fiestas navideñas, durante la sesión de la Lonja de León celebrada este miércoles se ha registrado una bajada de precio, algo que es habitual en estas fechas.

El mercado agropecuario leonés ha explicado, a través de un comunicado, que la oferta sigue siendo muy limitada puesto que hasta dentro de más o menos un mes no empieza el grueso de las parideras.

Sin embargo, los corderos han repetido cotización debido a la poca oferta, los precios atractivos durante prácticamente todo el año en los lechazos han desincentivado la ceba ya que conlleva un gasto en alimentación y un riesgo de pérdida de animales en el proceso, ha añadido la Lonja.

A esto se suma que el Ramadán musulmán este año comienza a mediados de febrero, época en la que se incrementa la exportación de estos animales vivos con destino a Marruecos y Argelia.

Por otra parte, continúa la estabilidad en el sector cerealista, con un leve repunte en la cotización del centeno, con un precio todavía atractivo en relación con el resto de los cereales a excepción de la avena que no encuentra mercado para la abundante oferta todavía existente. En el sector de la leche de vaca se repite precio para los contratos de diciembre, enero y febrero, mientras que en el resto de cultivos se han repetido las cotizaciones de fin de año.