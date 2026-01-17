Las reservas de agua mejoran en 2025 y aumenta la eficiencia

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

España es un país cada vez más seco, más cálido y con una biodiversidad cada vez más presionada, aunque genera más energía limpia, menos emisiones y cuenta con mayor eficiencia energética que en años anteriores, según ha descatado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). El Perfil Ambiental de España 2024, informe anual elaborado por este ministerio y que ofrece una visión actualizada del estado del medio ambiente en España integrando datos climáticos, energéticos, hídricos y ecológicos, concluye que la transición ecológica progresa, pero que no logra compensar aún la degradación de los sistemas naturales, cuyos desequilibrios persisten.

El 2024 fue en su conjunto un año húmedo en España, sin embargo, la distribución regional fue muy desigual, presentando «condiciones húmedas en la mitad occidental y notablemente secas en el litoral mediterráneo y Canarias», si bien ese año fue el más seco desde que se tienen registros (1961).

Las reservas de agua embalsada en España muestran una mejora significativa con respecto a años anteriores, manteniéndose por encima de la media de los últimos 5 ejercicios, aunque sin superar el 48% de la capacidad total. El uso de agua se redujo en un 10% durante 2024 motivado más por la escasez que por las mejoras estructurales en eficiencia.

Un año más húmedo, pero también más cálido, concretamente el tercero más cálido de la serie histórica en España —solo por detrás de 2022 y 2023— alcanzando una temperatura media de 15,1 ºC, lo que representa, advierte el informe, «una anomalía de +1,1 ºC respecto al periodo de referencia 1991-2020».

Este contexto favorece fenómenos extremos como incendios forestales —casi 48.000 hectáreas se quemaron en 2024— y erosión media o alta de los suelos, con pérdidas superiores a 10 toneladas por hectárea y año. Sobre la biodiversidad, España destaca en el contexto europeo por ser uno de los países con más superficie protegida de toda Europa, aunque el informe muestra que la protección legal no equivale necesariamente a buen estado ecológico. España cuenta con más de 18 millones de hectáreas protegidas, lo que representa el 36,9 % de la superficie total del país, no obstante, este patrimonio no está exento de presiones importantes derivadas principalmente de diversas actividades económicas —como la agricultura o las infraestructuras industriales— y de los efectos del cambio climático. El mismo problema hay en el medio marino, sobre el cual el informe enfatiza que está sufriendo una situación «especialmente preocupante» y «sin precedentes» debido a la «presión humana, el ruido submarino, la contaminación y el cambio climático».