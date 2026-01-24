Medina del Campo acoge en marzo la octava edición de VinEspaña

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

La Federación Española de Enología (FEAE) celebra la octava edición del Concurso Nacional de Vinos VinEspaña 2026, que tendrá lugar en Medina del Campo (Valladolid), con catas de más de un millar de referencias entre el 5 y el 7 de marzo. Los vinos participantes serán evaluados mediante catas a ciegas, siguiendo los estándares internacionales de los grandes concursos. En VinEspaña 2026 se concederán medallas de Plata, Oro y Gran Oro, a las que se sumarán reconocimientos especiales al Mejor Vino del Concurso y al Mejor Vino en cada una de sus categorías.

La cita, organizada por la Federación Española de Enología (FEAE) y la Unión Internacional de Enólogos (UIOE) en la colaboración de la Asociación de Enólogos de Castilla y León y el Ayuntamiento de la capital, es una de las más reconocidas del panorama vitivinícola nacional.

Las catas oficiales del concurso se desarrollarán en el Hospital de Simón Ruiz, un espacio histórico que acogerá a los comités de cata formados por enólogos y profesionales del vino de toda España. VinEspaña, que en su última edición reunió más de un millar de muestras procedentes de más de 400 bodegas de todo el país, se consolida como una de las citas más relevantes del panorama. VinEspaña destacó que se ha consolidado a lo largo de sus ediciones como un concurso «de alto prestigio profesional»,