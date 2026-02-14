Dos primeros casos de jabalíes con peste porcina fuera de la 'zona cero'

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha informado de la detección de 13 nuevos casos de peste porcina africana en la provincia de Barcelona, dos de ellos fuera de la «zona cero», el radio de 6 kilómetros desde el primer jabalí infectado. En concreto, los dos jabalíes que han dado positivo fueron localizados en una urbanización de Molins de Rei (Barcelona), por lo que se amplía el área a los municipios de la zona del alto riesgo, para llegar a 14 localidades.

Con los nuevos 13 casos, ya son 155 los jabalíes infectados localizados en Cataluña desde la aparición de la enfermedad en el término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) a finales del pasado noviembre.

Por otra parte, el comité científico ve prematuro determinar el origen de la peste porcina. Los cuatro escenarios plausibles son la liberación accidental desde un laboratorio de investigación, la llegada desde focos activos europeos mediante transmisión natural o progresiva, una introducción deliberada o una introducción a larga distancia mediada por actividades humanas.

El origen del brote

El dossier, consultado por Efeagro, incide en que la información genética disponible actualmente «no permite atribuir con certeza el origen geográfico del brote» y es «prematuro» hacerlo «sin que hayan finalizado las investigaciones judiciales y administrativas que continúan desarrollándose».

La posible liberación accidental del virus desde un laboratorio de investigación fue una de las primeras hipótesis planteada a partir de unos objetivos que, en conjunto, hacían necesario su análisis. El foco se localizó en un área geográfica próxima a las instalaciones del CReSA-IRTA, centro que desarrolla actividades de investigación sobre este virus bajo condiciones de alta bioseguridad. No obstante, en el curso de la investigación, los resultados obtenidos mediante estrategias analíticas complementarias y por organismos independientes «no mostraron coincidencia genética alguna entre el aislado español y los virus utilizados en actividades experimentales en el CReSA-IRTA, ni a nivel de marcadores parciales ni a escala de genoma completo».

Otra hipótesis es la introducción desde focos activos europeos mediante transmisión natural o progresiva, un escenario teórico dado que el virus ha mostrado capacidad de expansión geográfica progresiva.