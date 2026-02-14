Preocupación por la caída en las siembras de cereal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Lonja de León informó esta semana de que el informe USDA del pasado martes se desarrolló sin sorpresas destacadas tanto en maíz como en trigo y por tanto sus cotizaciones prácticamente no han variado.

En cuanto al cereal nacional la preocupación se centra ya en la próxima campaña con una disminución significativa de las siembras debido a no poder acceder a las fincas por las lluvias, además a esto se suma el mal estado de los cultivos ya sembrados puesto que el alto precio de los abonos desincentivó su uso y a día de hoy con los campos inundados no es posible realizar esta labor, esto tendrá como consecuencia una pérdida de rendimientos, tampoco se ha podido acceder a muchas fincas para hacer tratamientos contra las malas hierbas. Repetición de precio en el sector de la patata con la vista puesta también en el cielo puesto que las lluvias pueden retrasar las siembras de esta campaña, lo que tendría como consecuencia el aumento de la demanda de la patata que está hoy en los almacenes sin visos de venta.