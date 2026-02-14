El huevo y la ternera son los alimentos que más subieron en el mes de enero

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Los huevos y la carne de vacuno fueron los alimentos que más se encarecieron en enero, con unas subidas interanuales de precios del 30% y del 16,3% respectivamente.

Los precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas se incrementaron un 3% en enero respecto al mismo mes de 2025 y repuntaron un 0,6 % mensual.

El índice general del IPC subió un 2,3 % interanual en enero, pero cayó un 0,4 % respecto a diciembre de 2025.

Los precios arrancaron el 2026 en Castilla y León con un repunte del 2,1 por ciento en enero respecto al mismo mes del 2025, aunque en dato mensual cayeron medio punto, lo que no se notó en los alimentos que están un 3,2 por ciento más caros que hace un año y un 0,4 más que en diciembre.

De acuerdo a los datos del IPC de enero publicados este viernes por el INE, los precios moderaron su incremento en enero en Castilla y León con ese 2,1% de tasa anual, tras el 2,8% de diciembre y el 2,6% de media que registró la comunidad en el 2025. En el conjunto nacional, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado una décima a la baja el índice de precios de consumo (IPC) de enero, hasta el 2,3 %, seis décimas menos que el mes anterior, debido a la menor subida de la electricidad y al abaratamiento de los combustibles y lubricantes.