Barrios de Luna se une a la digitalización del agua

El Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna ha empezado ya a instalar los primeros dispositivos incluidos en las soluciones digitales innovadoras financiadas a través de las ayudas de la primera convocatoria de subvenciones (2023) en concurrencia competitiva de proyectos para la digitalización de comunidades de usuarios de agua para regadío. Estas ayudas se encuadran en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Perte Digitalización del Ciclo del Agua) regulado en la Orden TED/918/2023 de 21 de julio, para mejorar la eficiencia del riego con el respaldo de fondos europeos Next Generation.

Tienen como objetivo subvencionar aquellos proyectos «que contribuyan al desarrollo de estrategias de modernización que permitan transitar hacia una agricultura más inteligente, precisa y sostenible que optimice los procesos de producción, colaborando en la puesta en marcha de la conocida como ‘Agricultura 4.0’, de forma que, además, se minimicen los impactos de la agricultura sobre el medio hídrico y sobre el ciclo hidrológico en general, mejorando los procesos naturales asociados al ciclo hidrológico y la regeneración de los suelos y de las masas de agua».

El Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna incluye medio centenar de comunidades de regantes y entidades adscritas a la gestión del agua del pantano.

El objetivo de la entidad es contribuir a mejorar el conocimiento del uso del agua, para mejorar la eficiencia de su uso y minimizar el impacto del cambio climático, y ayudar en la transparencia en la gestión del agua y de la información disponible para las administraciones y usuarios, y contribuir así a concienciar a la población y a los usuarios del agua del uso responsable y sostenible de la misma, y fortalecer y desarrollar las capacidades de las entidades gestorías del ciclo integral del agua.

El fin de estas ayudas también pretende contribuir al cumplimiento de los objetivos, ambientales establecidos en la planificación hidrológica, evitar la contaminación de las aguas, cumplir con los caudales ecológicos y en general, aportar su grano de arena al impulso a la gestión del dominio público hidráulico y la protección de las aguas.

Conseguir generar empleo de alta cualificación técnica, invirtiendo en innovación y tecnología, y mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión del agua disponible mediante el trabajo con información en tiempo real y datos históricos son otras de las metas, así como fomentar la independencia de las comunidades de regantes frente a softwares cerrados, generando una plataforma que nos permita la toma de decisiones mediante el uso de datos provenientes de diferentes fuentes, que serán guardados en un almacén de datos general, que genere independencia de dichos softwares y trabajando con aplicaciones de código abierto, asegurando la perdurabilidad de la inversión del Perte y de la comunidad de regantes en el futuro.

La subvención está destinada la implantación de sistemas de automatización y telegestión y de soporte a la toma de decisión. La aplicación de estas soluciones para el Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna supone una inversión total de 512.672,16 euros para mejorar la eficacia de los riegos, así como la sostenibilidad ambiental y la reducción del gasto energético.