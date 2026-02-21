El sector apícola reclama medidas urgentes para garantizar su viabilidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Representantes de Ucale-Coag, principal sindicato apícola de la provincia de León y el que agrupa al mayor número de apicultores profesionales, han mantenido este jueves una reunión de trabajo con el subdelegado de la Junta de Castilla y León y con responsables de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y Agricultura, con el objetivo de trasladar las principales reivindicaciones del sector y reclamar la adopción de medidas urgentes.

Durante el encuentro, el sindicato expuso la grave situación generada por los incendios forestales, especialmente en zonas de alto valor apícola. Ucale-COAG denunció el incumplimiento por parte de la administración autonómica de los compromisos adquiridos tras los incendios, en concreto el respeto a los contratos agroambientales de las explotaciones afectadas. También alertó de la incoherencia que supone la existencia de colmenares vacíos, que dificultan el reasentamiento de explotaciones profesionales.

En este contexto, el sindicato reclamó la puesta en marcha de ayudas por lucro cesante, el pago de indemnizaciones por hectárea de pecoreo quemada y una revisión al alza de los límites actuales de compensación, fijados entre 15.000 y 18.000 euros por explotación, que consideran claramente insuficientes. Asimismo, defendieron una mejora en el reparto de las ayudas procedentes tanto de la Junta como del Gobierno de España.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la necesidad de actualizar la normativa apícola en Castilla y León. Ucale-COAG reclamó la aprobación de una nueva Orden Apícola que modernice la ordenación del sector, especialmente en lo relativo a las distancias entre colmenares, la definición de conceptos técnicos y la simplificación de los trámites administrativos.

Entre sus propuestas, el sindicato planteó permitir los movimientos de colmenas dentro de una misma explotación y dentro de la provincia sin necesidad de guías de traslado, lo que facilitaría la gestión diaria y evitaría situaciones irregulares relacionadas con la recogida de enjambres durante la campaña. También solicitó una regulación más clara de la apicultura no profesional, la revisión de colmenares ilegales o mal ubicados, la limitación a un único código de explotación por colmenar y una definición precisa del ámbito territorial de las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS) para garantizar su eficacia.

En relación con los daños provocados por la fauna salvaje, especialmente por el oso pardo, Ucale-COAG reclamó la actualización anual de los baremos de compensación, la agilización de los pagos con un plazo máximo de tres meses y la recuperación de las ayudas para la instalación de pastores eléctricos. El sindicato exigió además mayor transparencia informativa y la participación directa del sector apícola en la futura mesa de coexistencia con el oso pardo.

Preocupación por la apicultura ecológica y el avispón asiático

El sindicato abordó también la situación de la apicultura ecológica, solicitando que se permita la alimentación de las colmenas en este tipo de explotaciones para equiparar la normativa autonómica a la de otras comunidades y evitar desventajas competitivas.

Especial relevancia tuvo la problemática del avispón asiático, una especie exótica invasora que está causando graves daños tanto a la apicultura como al ecosistema. Ucale-COAG recordó la normativa estatal y autonómica vigente y reclamó que el seguimiento y control de la especie recaiga en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

El sindicato exigió la elaboración de un mapa real de distribución del avispón asiático en la provincia de León, una modificación legislativa que facilite la instalación de trampas y otros métodos de control, la adopción de medidas de erradicación —incluida la destrucción de nidos— y la creación de un sistema de ayudas que permita a apicultores y entidades participar en la lucha contra esta especie.