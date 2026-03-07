España suma el vigésimo foco de DNC y sigue la restricción a la exportación

Dos reses sanas en un camión en el Mercado de Ganados de León, en una imagen de archivo.fERNANDO OTERO

España ha anotado su vigésimo foco de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) desde el pasado octubre, cuando se detectó por primera vez en el país, y siguen bloqueados más de una treintena de certificados de exportación de productos derivados del vacuno hacia una veintena de Estados.

El último foco fue declarado el viernes pasado en Aragón (primer caso fuera de Cataluña) en una explotación de 130 vacas de carne en Borrastre, en el término municipal de Fiscal (Huesca).

Las autoridades confían en su contención porque la cabaña de esa área ya estaba vacunada al 85 %, mientras el Gobierno de Aragón espera este mismo lunes que se culmine la vacunación de más de 18.600 cabezas de ganado bovino, dentro del plan de inmunización tras este foco.

En torno a este foco se han implementado «todas las medidas que mandan los protocolos y el reglamento», de manera que el sábado comenzó el vaciado sanitario de la granja y se han tomado muestras del ganado susceptible en las fincas situadas en un radio de 20 kilómetros, según han apuntado desde el Ejecutivo aragonés.

Además, en estas áreas se aplicarán restricciones al movimiento de animales, controles veterinarios intensivos y un refuerzo de las medidas de bioseguridad.

Impacto en las exportaciones

Nada más conocerse el primer foco de DNC en octubre se bloquearon varias decenas de certificados de exportación hacia países que piden que el Estado de origen, en este caso España, esté libre de dermatosis nodular contagiosa. Es decir, son terceros países que no reconocen la regionalización, por lo que cierran sus fronteras a productos del bovino procedentes desde cualquier zona del país y no sólo del área afectada; algo que sí reconocen los miembros de la UE.

La última nota informativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recoge una treintena de certificados bloqueados a una veintena de países, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá o Marruecos.

PRODUCTOS VETADOS

Entre los productos vetados se encuentran vacuno, ovino y caprino para sacrificio y engorde, vacuno para reproducción, semen bovino, pieles, embriones o tripas, entre otros. La no regionalización de Marruecos es la decisión que más ha preocupado al sector, al ser un destino importante para el envío de vacuno vivo en el que estaba facturando unos 110 millones anuales. El último informe ministerial revela que Marruecos continúa con la prohibición de importar bovino vivo desde cualquier punto del país. Francia ha sido un país especialmente castigado por la DNC hasta el punto de que es de los motivos por los que los ganaderos se han echado recientemente a la calle para protestar. No obstante, el viernes pasado el Gobierno francés anunció que se levantan las últimas restricciones por dermatosis nodular. España, mientras tanto, encara su vigésimo foco, pero con la esperanza de que el plan de vacunación que activó hace varios meses sirva para atajar la enfermedad.