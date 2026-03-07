Concentración contra la especulación con el gasóleo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las organizaciones agrarias Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG bloquearán el próximo martes el centro logístico de hidrocarburos Exolum (CLH) de Santovenia de Pisuerga, en Valladolid, en protesta por la «paralización del suministro de carburante agrícola y la amenaza de subidas especulativas de precios en un momento crítico para la actividad agraria de Castilla y León».

Las opas informaron de que la crisis en Oriente Medio está provocando la acaparación de carburante por parte de las petroleras, que «han frenado las entregas a la distribución, previsiblemente a la espera de aplicar desorbitadas subidas todavía no justificadas». Paralizar el suministro de gasóleo B significa, indicaron, «paralizar el campo en un momento de máxima actividad, tras meses en los que las lluvias han impedido trabajar. La situación es, por tanto, crítica», como recoge Ical.

Las organizaciones profesionales agrarias denuncian así los «movimientos especulativos y coordinados» de las compañías petroleras para no solo encarecer el combustible —del pasado viernes a hoy el litro de gasóleo agrícola ha pasado de 95 céntimos a 1,35 euros, un 42 por ciento más-, sino es que «han bloqueado directamente el suministro a los distribuidores».

Se dan así dos irregularidades, según las opas, la primera que se sube de precio carburante que está almacenado y cuya importación no supuso mayor coste, y la segunda que «se está frenando su entrada en el mercado, a la espera de aplicar incrementos todavía superiores sobre el precio final». El gasóleo que llegará estos días a los surtidores fue comprado cuando el barril estaba en otro precio. España, además, mantiene reservas estratégicas de petróleo equivalentes a más de 90 días de consumo, es decir, en estos momentos no existe desabastecimiento. «Se trata de una situación especulativa sin precedentes, que se ceba especialmente con los agricultores, a sabiendas de su total dependencia del gasóleo en un momento de máxima actividad en el campo».

El acto de protesta del día 10 en Valladolid es el comienzo de una serie de actuaciones que llevarán a cabo y mantendrán hasta que no se den soluciones definitivas que respondan a los «perjuicios que está provocando la situación para los agricultores y ganaderos. En especial, la pinza sobre los costes que está ejerciendo el gasóleo y los fertilizantes puede ser la puntilla final para el cereal de Castilla y León».

Por último, reclamaron al Gobierno que actúe con carácter de urgencia y presione a las empresas petrolíferas que una vez más «engordan sus márgenes a costa de los profesionales del sector primario y de los consumidores».