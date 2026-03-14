Inscripción más simple de las indicaciones geográficas

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que reduce los plazos de las fases del procedimiento de inscripción o modificación de una denominación de origen protegida (DOP), una indicación de geográfica protegida (IGP) o una especialidad tradicional garantizada (ETG) agroalimentarias. En un comunicado, el Mapa ha detallado que el decreto aprobado incorpora al ordenamiento jurídico nacional las disposiciones del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las indicaciones geográficas. Además de reducir los plazos establecidos, el real decreto regula distintos tipos de modificaciones de los pliegos de condiciones de estas figuras de calidad agroalimentarias e introduce, como novedad, el procedimiento de cancelación de las indicaciones. La nueva normativa también actualiza el régimen jurídico de la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada, el órgano colegiado en la materia, para adaptarla a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.