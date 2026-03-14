Un estudio detalla la transformación que está atravesando el campo

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Un estudio reciente de la Universidad de León desmonta varios mitos sobre la vida en el campo y dibuja una imagen compleja del medio rural en Castilla y León, marcada por la despoblación, el auge del turismo, la llegada de jóvenes con proyectos alternativos y la creciente difuminación de las fronteras entre lo urbano y lo rural. El artículo publicado en la revista científica Humans analiza durante más de una década los cambios sociales y económicos de los pueblos de la Comunidad y plantea un diagnóstico claro: el campo atraviesa una profunda transformación que ya no puede explicarse sólo mediante la agricultura. Los autores —Óscar Fernández Álvarez, Miguel González González y Sara Ouali Fernández— advierten de que la sostenibilidad rural depende hoy en día de nuevas dinámicas y de actores emergentes, desde mujeres que lideran explotaciones ganaderas hasta jóvenes que abandonan las ciudades en busca de un modo de vida distinto. El trabajo constata un cambio estructural: los pueblos se han convertido en espacios de consumo ligados al turismo, y no sólo en áreas dedicadas a la producción agrícola. Esta tendencia responde a la necesidad de las localidades de generar ingresos mediante la promoción de su patrimonio natural, histórico y cultural, lo que ha impulsado a muchos municipios a competir entre sí para captar visitantes.