Más cerca las ayudas para fertilizantes agrícolas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido el decreto anticrisis del Gobierno. «Este decreto protege a familias, empresas y al sector de la agricultura, pesca y alimentación. Las ayudas referentes al gasóleo ya se están aplicando, tanto el agrario como el pesquero, y evidentemente las fertilizantes son exactamente 22 euros por hectárea de secano, 55 euros por hectárea de regadío y espero que en las próximas semanas se puedan hacer efectivas para todos aquellos que, tanto dentro de la PAC como fuera de ella, estén incluidos en las listas correspondientes de cara a esta ayuda de fertilizantes», aseguró Planas en una entrevista en «La Hora de la 1».

El titular del ramo lamentó que el decreto, aprobado este jueves, no saliera por «unanimidad» de la Cámara tras la abstención del PP y el voto en contra de VOX. «Este decreto era de unaminimidad porque en definitiva supone apoyo y protección a personas, a familias y también a empresas, y particularmente en el sector de agricultura, pesca y alimentación, en compensación del incremento de costes. Las ayudas al sector primario repercute también en los consumidores», subrayó.

Por otro lado, Planas señaló que el Gobierno está pendiente de la actual situación después de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) haya elevado un punto su tasa interanual en marzo, hasta el 3,3%, su valor más alto desde junio de 2024, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). «Estamos siguiendo de cerca la situación de Oriente Medio y cuál es la evolución del barril de Brent y fertilizantes. El Gobierno ha puesto en marcha un paquete de medidas, pero la situación prosigue, como la prórroga de 10 días que ha dado el presidente norteamericano, no hace sino prolongar la incertidumbre que no es nada positivo, porque es una crisis muy profunda y está afectando lógicamente a la economía, a los ciudadanos», recalcó.

«Especulación»

Las organizaciones agrarias y las cooperativas ya alertaron del alza de precios de los fertilizantes y del gasóleo por el conflicto en Oriente Medio, que afectan al coste de los alimentos para los consumidores, además de afirmar que existen movimientos «especulativos». Representantes de las organizaciones Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones coincidieron en que la escalada bélica como consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán está encareciendo los medios de producción agrícola entre un 20% y un 50% e incluso está dificultando el suministro de fertilizantes.